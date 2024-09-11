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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Ахли Джидда
Прогнозы 62
Аль-Наср Эр-Рияд 90.3% (56)
X 6.5% (4)
Аль-Ахли Джидда 3.2% (2)
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Аль-Наср Эр-Рияд
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ЛЧА
2:1
ПЛ
3:4
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
1.67

Среднее время на гол

69
54

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.55
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 1
Талиска Андерсон 2 1
Брозович Марсело 1 0.5
Мане Садио 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 1 0.5
Дариси Абдулкарим 1 0.5
Кесси Франк 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 1 0
Мажраши Али 1 0
Аль-Джухани Зияд 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Вехдат - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Аль-Иттифак
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Аль-Рияд
 2 1 1 0 6 - 4 4
7.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Аль-Ахли Джидда
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Аль-Халидж
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Аль-Фатех
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Дамак
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Аль-Хулуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Аль-Ахдуд
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Халидж
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Аль-Вахда Мекка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дамак
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Аль-Ахли Джидда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аль-Фатех
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2 (1)
Аль-Вахда Мекка Гудвин Крейг 2 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 2
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Аль-Салули Оун 1 1
Дамак Аль-Анази Дхари 2
Аль-Таавун Бурайда Ibrahim Alshuayl 1
Аль-Рияд Али-Альнвейки Хусейн 1
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 62
    Аль-Наср Эр-Рияд 90.3% (56)
    X 6.5% (4)
    Аль-Ахли Джидда 3.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Ахли Джидда
    1.90
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.3% (56)
    Ничья
    6.5% (4)
    Аль-Ахли Джидда
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (38)
    Нет
    35.59% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    45.2% (28)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    25.8% (16)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.8% (3)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.2% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Ахли Джидда
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