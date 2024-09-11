Тур: 3. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.3
1.67
Среднее время на гол
69
54
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.55
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|1
|Талиска Андерсон
|2
|1
|Брозович Марсело
|1
|0.5
|Мане Садио
|0
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|1
|0.5
|Дариси Абдулкарим
|1
|0.5
|Кесси Франк
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирал Мерих
|1
|0
|Мажраши Али
|1
|0
|Аль-Джухани Зияд
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Вехдат - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|Гудвин Крейг
|2 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|2
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Аль-Салули Оун
|1 1
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Ibrahim Alshuayl
|1
|Аль-Рияд
|Али-Альнвейки Хусейн
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|1
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
90.3% (56)
Ничья
6.5% (4)
Аль-Ахли Джидда
3.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (36)
Меньше
38.98% (23)
Обе команды забьют
Да
64.41% (38)
Нет
35.59% (21)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
45.2% (28)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
25.8% (16)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (4)
1:1 Ничья
6.5% (4)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.8% (3)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.2% (2)
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