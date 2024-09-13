Тур: 8. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 7811 Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0'
3' Undefined phrase: football_event_Tobias Storm
20' Желтая карточкаДиаките Умар
26' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
29' Желтая карточкаГрегор Паскаль
1:0
45' ГолMathias Zanka Jorgensen2
1:1
71' ГолКлассен Леон
89' Желтая карточкаMorten Karlsen
89' Желтая карточкаВинтер Каспер
2:1
90' ГолMads Bomholt
90'+8
Ход матча
3'
20'
29'
45'
71'
89'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
462 Количество передач 500
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Oliver
Ross
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
13 Bjarne Pudel
-
21 Mads Bomholt
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
-
20 Классен ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Люнгбю
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.9
1.77
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.15
0.8
Среднее время на гол
78
112
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|3
|0.38
|Жассон Андрес
|1
|0.13
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.13
|Oliver Ross
|1
|0.13
|Mads Bomholt
|1
|0.13
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.25
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.13
|Классен Леон
|1
|0.13
|Санграв Лаудж
|1
|0.13
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Винтер Каспер
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жассон Андрес
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Kasper Davidsen
|3
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|3
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Ольборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
1
Ольборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
6
33%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4
Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1
Результаты матчей
Ольборг
Люнгбю
Точный счет
0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
35
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|5 (2)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|3