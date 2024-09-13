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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 7811 Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Ольборг
2:1
Конец матча
Люнгбю
0'
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Tobias Storm
20' Желтая карточка
Диаките Умар
26' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
29' Желтая карточка
Грегор Паскаль
1:0
45' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
1:1
71' Гол
Классен Леон
89' Желтая карточка
Morten Karlsen
89' Желтая карточка
Винтер Каспер
2:1
90' Гол
Mads Bomholt
90'+8

Ход матча

3'
 
Tobias Storm
20'
Диаките Умар
 
26'
 
Хамалайнен Брайан
29'
 
Грегор Паскаль
43'
Крамер Ларс
Sebastian Otoa
 
45'
Mathias Zanka Jorgensen2
(Melker Widell)
1:0
46'
 
Классен Леон
Tobias Storm
58'
 
Гюткьяер Фредерик
Абубакари Малик
69'
Джон Келвин
Kasper Davidsen
 
69'
 
Бруус Андреас
Магнуссон Сайвар-Атли
69'
 
Варминг Магнус
Кабальо Диего
71'
1:1
Классен Леон
(Гюткьяер Фредерик)
79'
Хелениус Никлас
Жассон Андрес
 
79'
Mads Bomholt
Mylian Jimenez
 
89'
 
Morten Karlsen
89'
 
Винтер Каспер
90'
Mads Bomholt
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 462 Количество передач 500
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
3
Sebastian
Otoa
2
Диаките
Умар
6
Mylian
Jimenez
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
14
Бруус
Андреас
17
Жассон
Андрес
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
10
Oliver
Ross
31
Крумрай
Йонас
5
Лиссенс
Лукас
23
Грегор
Паскаль
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
Ольборг
4-2-3-1
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Люнгбю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
К
0:4
СД
4:0
СД
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.9
1.77

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.15
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 3 0.38
Жассон Андрес 1 0.13
Хёйхольт Мальте 1 0.13
Oliver Ross 1 0.13
Mads Bomholt 1 0.13
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.25
Гюткьяер Фредерик 1 0.13
Классен Леон 1 0.13
Санграв Лаудж 1 0.13
Йенсен Магнус 0 0
Винтер Каспер 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Диаките Умар 2 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0

Результаты матчей

Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Ольборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
1
Ольборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
6
33%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4
Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1

Результаты матчей

Ольборг
Люнгбю

Точный счет

0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 7 5 0 2 15 - 9 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Весь список
  • 96'
    Лиссенс Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Джон Келвин из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 95'
    Команда Ольборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 95'
    Контроль мяча: Ольборг: 48%, Люнгбю: 52%.
  • 94'
    Г О О О О Л - Mads Bomholt первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 94'
    Матиас Йоргенсен из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Ольборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Ольборг: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 52'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 52'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 51'
      Tobias Storm из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 51'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Ольборг: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 50'
      Команда Ольборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 49'
      Мелкер Виделль сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Матиас Йоргенсен забивает с правой ноги!
    • 49'
      Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 48'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 48'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 48'
      Абубакари Малик не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Kasper Davidsen выиграл воздушное противоборство у Абубакари Малик.
    • 47'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 47'
      Йоргенсен Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 45'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 45'
      Контроль мяча: Ольборг: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 45'
      Шанс! Йоргенсен Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
    • 44'
      Милиан Хименес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Милиан Хименес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 43'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 43'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Sebastian Otoa получил легкую травму, и его заменил Крамер Ларс II.
    • 42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Otoa получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 42'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 42'
      Sebastian Otoa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 40'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 40'
      Sebastian Otoa из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Лиссенс Лукас пострадал.
    • 40'
      Контроль мяча: Ольборг: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 40'
      Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 38'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 36'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 36'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 35'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 35'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ольборг: 51%, Люнгбю: 49%.
    • 34'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 34'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Лиссенс Лукас возвращается на поле.
    • 33'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 32'
      Kasper Davidsen наказан за толчок Санграв Лаудж
    • 31'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лиссенс Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Лиссенс Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Ольборг: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 29'
      Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 28'
      Шанс! Йоргенсен Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
    • 28'
      Милиан Хименес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Милиан Хименес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Oliver Ross на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Хамалайнен Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Oliver Ross пострадал.
    • 26'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Ольборг: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 24'
      Винтер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Бруус Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Диаките Умар успешно блокирует удар.
    • 22'
      Абубакари Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 20'
      Диаките Умар получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Диаките Умар из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Абубакари Малик.
    • 20'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ольборг: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 20'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Sebastian Otoa пострадал.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 18'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 18'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Oliver Ross из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Санграв Лаудж
    • 17'
      Абубакари Малик нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 16'
      Амон Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 15'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 15'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ольборг: 62%, Люнгбю: 38%.
    • 14'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 14'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 12'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Матиас Йоргенсен из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Лиссенс Лукас.
    • 12'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 11'
      Oliver Ross нанес удар головой, но Йонас Крамри спокойно отбил мяч.
    • 11'
      Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Мелкер Виделль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ольборг: 57%, Люнгбю: 43%.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 9'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 8'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 8'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 7'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 6'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ольборг: 57%, Люнгбю: 43%.
    • 4'
      Tobias Storm наказан за толчок Мелкер Виделль
    • 4'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Люнгбю, будет отменен из-за фола.
    • 3'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю.
    • 2'
      Г О О О О О Л! Люнгбю забивает!
    • 2'
      Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Амон Джонатан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 2'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Амон Джонатан задерживает мяч рукой
    • 1'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ольборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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