Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

52' Команда Ольборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Команда Ольборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Г О О О О Л - Матиас Йоргенсен забивает с правой ноги!

49' Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Ольборг

48' Абубакари Малик не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Йоргенсен Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Милиан Хименес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Милиан Хименес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Otoa получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

42' Sebastian Otoa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

36' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Ольборг

34' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Лиссенс Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Лиссенс Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Люнгбю

28' Милиан Хименес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Милиан Хименес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

27' Oliver Ross на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хамалайнен Брайан получил желтую карточку от судьи

25' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ольборг

24' Винтер Каспер не смог попасть в створ ударом издали

23' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Диаките Умар получил желтую карточку от судьи

20' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Ольборг

18' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Абубакари Малик нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.

17' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Амон Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Люнгбю

14' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Ольборг

11' Oliver Ross нанес удар головой, но Йонас Крамри спокойно отбил мяч.

11' Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Мелкер Виделль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

4' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Люнгбю , будет отменен из-за фола.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю

2' Г О О О О О Л! Люнгбю забивает!

2' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Амон Джонатан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ольборг начинает с центра поля