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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 79
Рубин 83.5% (66)
X 10.1% (8)
Крылья Советов 6.3% (5)
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Рубин
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История личных встреч

Рубин
Крылья Советов

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:5
ТМК
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.95
1.23

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
0.84

Среднее время на гол

73
106

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

1.66
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.71
Вада Валентин 1 0.14
Зотов Александр 1 0.14
Кабутов Дмитрий 1 0.14
Чумич Никола 1 0.14
Юкич Александар 1 0.14
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Рожков Илья 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.43
Галдамес Томас 2 0.29
Костанца Фернандо 1 0.14
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 3 0
Тесленко Егор 3 0
Вуячич Игор 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0
Рожков Илья 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Дмитриев Игорь 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
5
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Крылья Советов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2
Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1

Результаты матчей

Рубин
Крылья Советов

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рубин
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Ростов
 Заявка 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 79
    Рубин 83.5% (66)
    X 10.1% (8)
    Крылья Советов 6.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Крылья Советов
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов

    Исход игры
    Рубин
    83.5% (66)
    Ничья
    10.1% (8)
    Крылья Советов
    6.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.56% (33)
    Меньше
    48.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    59.38% (38)
    Нет
    40.63% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    41.8% (33)
    1:0 Рубин
    22.8% (18)
    2:0 Рубин
    8.9% (7)
    1:1 Ничья
    6.3% (5)
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