Тур: 8. Стадион: Ак Барс Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
Крылья Советов
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
32 матча
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.95
1.23
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
0.84
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
1.66
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.71
|Вада Валентин
|1
|0.14
|Зотов Александр
|1
|0.14
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.14
|Чумич Никола
|1
|0.14
|Юкич Александар
|1
|0.14
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.43
|Галдамес Томас
|2
|0.29
|Костанца Фернандо
|1
|0.14
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Тесленко Егор
|3
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
5
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Крылья Советов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2
Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1
Результаты матчей
Рубин
Крылья Советов
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Рубин
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Исход игры
Рубин
83.5% (66)
Ничья
10.1% (8)
Крылья Советов
6.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.56% (33)
Меньше
48.44% (31)
Обе команды забьют
Да
59.38% (38)
Нет
40.63% (26)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41.8% (33)
1:0 Рубин
22.8% (18)
2:0 Рубин
8.9% (7)
1:1 Ничья
6.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!