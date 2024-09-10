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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Хайденхайм
Прогнозы 64
Боруссия Д 95.3% (61)
X 4.7% (3)
Хайденхайм 0% (0)
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Боруссия Д
Ничья
Хайденхайм
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Боруссия Д
Хайденхайм

История личных встреч

Боруссия Д
Хайденхайм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
ТМС
3:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 2 1
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваннер Пауль 2 (1) 1
Бек Адриан 1 0.5
Бройниг Максимилиан 1 0.5
Шёппнер Ян 1 0.5
Leo Scienza 1 0.5
Хонзак Матиас 0 0
Sirlord Conteh 0 0
Пирингер Марвин 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Гросс Паскаль 1 0
Зюле Никлас 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонзак Матиас 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0
Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2
ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Хайденхайм

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Байер Л Вирц Флориан 2 (1)
Хайденхайм Ваннер Пауль 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Хайденхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 64
    Боруссия Д 95.3% (61)
    X 4.7% (3)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Хайденхайм
    5.50
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.4% (62)
    Ничья
    4.6% (3)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.08% (41)
    Меньше
    34.92% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (35)
    Нет
    44.44% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    32.3% (21)
    2:0 Боруссия Д
    29.2% (19)
    3:1 Боруссия Д
    13.8% (9)
    3:0 Боруссия Д
    9.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    1:0 Боруссия Д
    4.6% (3)
    3:2 Боруссия Д
    3.1% (2)
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    Боруссия Д
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