  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Чезена
2:2
Конец матча
Модена
0'
25' Желтая карточка
Cristian Shpendi
0:1
28' Гол
Мендеш Педру
32' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:1
39' Гол
Бастони Симоне
2:1
45' Пенальти
Cristian Shpendi
49' Желтая карточка
Палумбо Антонио
2:2
55' Гол
Заро Джованни
65' Красная карточка
Кальдара Маттиа
90'+6
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
23
Антонуччи
Мирко
9
Cristian
Shpendi
26
Ганьо
Риккардо
18
Ди
Пардо
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
29
Коттали
Маттео
5
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
8
Санторо
Симоне
10
Палумбо
Антонио
20
Казо
Джузеппе
11
Мендеш
Педру
Чезена
3-5-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Чезена
Модена

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

СC
1:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
0:0
СC
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.22
0.25

Среднее время на гол

73
360

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
191

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 3 (2) 0.6
Tommaso Berti 1 0.2
Каргбо Аугустус 1 0.2
Бастони Симоне 1 0.2
Курто Марко 1 0.2
Emanuele Adamo 1 0.2
Доннарумма Даниэле 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 2 0.4
Палумбо Антонио 1 (1) 0.2
Дефрель Грегоре 1 0.2
Заро Джованни 1 0.2
Божанай Клейс 1 0.2
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 3 0
Кало Джакомо 2 0
Каргбо Аугустус 2 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 2 0
Джерли Фабио 2 0
Санторо Симоне 2 0
Коттали Маттео 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0

Результаты матчей

Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Модена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Чезена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1
Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1
Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2

Результаты матчей

Чезена
Модена

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чезена
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Специя
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
9.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Палермо
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Чезена Курто Марко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Чезена 2:2 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный