Тур: 5. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
25' Желтая карточкаCristian Shpendi
0:1
28' ГолМендеш Педру
32' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:1
39' ГолБастони Симоне
2:1
45' ПенальтиCristian Shpendi
49' Желтая карточкаПалумбо Антонио
2:2
55' ГолЗаро Джованни
65' Красная карточкаКальдара Маттиа
90'+6
Ход матча
25'
28'
0:1
32'
39'
1:1
45'
2:1
49'
55'
2:2
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
527 Количество передач 363
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.50 Точный счёт – 0:1
-
-
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
16
Джерли
Фабио
11
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Чезена
Модена
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.22
0.25
Среднее время на гол
73
360
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
191
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|3 (2)
|0.6
|Tommaso Berti
|1
|0.2
|Каргбо Аугустус
|1
|0.2
|Бастони Симоне
|1
|0.2
|Курто Марко
|1
|0.2
|Emanuele Adamo
|1
|0.2
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|2
|0.4
|Палумбо Антонио
|1 (1)
|0.2
|Дефрель Грегоре
|1
|0.2
|Заро Джованни
|1
|0.2
|Божанай Клейс
|1
|0.2
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|3
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Пергреффи Антонио
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Модена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Чезена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1
Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1
Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2
Результаты матчей
Чезена
Модена
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Чезена
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Модена
|Мендеш Педру
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3
|Чезена
|Курто Марко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.50 Точный счёт – 0:1
-
-