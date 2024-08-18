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Стадион: .
Будё-Глимт
 
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Црвена Звезда
Прогнозы 36
Будё-Глимт 52.8% (19)
X 25% (9)
Црвена Звезда 22.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Црвена Звезда
1.70
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4.40
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5.40
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 2 0.5
Хог Каспер Ваарст 2 0.5
Фет Сондре 2 0.5
Миккельсен Эугуст 2 0.5
Хёуге Йенс 1 (1) 0.25
Капскармо Оскар 1 0.25
Дубвик Исак 1 0.25
Эвьен Хэкон 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2
РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4
Црвена Звезда
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2
Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Црвена Звезда

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 36
    Будё-Глимт 52.8% (19)
    X 25% (9)
    Црвена Звезда 22.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Црвена Звезда
    1.70
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    4.40
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    5.40
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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Црвена Звезда

    Исход игры
    Будё-Глимт
    52.8% (19)
    Ничья
    25% (9)
    Црвена Звезда
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    41.7% (15)
    1:2 Црвена Звезда
    22.2% (8)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    1:0 Будё-Глимт
    5.6% (2)
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    Будё-Глимт
    Црвена Звезда
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