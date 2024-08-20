Стадион: Стад дю Эно. Главный судья: Марциняк Шимон
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Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
22
Сантос
Тиаго
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
5
Огбу
Иго
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
26
Шранц
Иван
25
Хори
Томаш
17
Провод
Лукаш
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кабелла РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Защитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
24 Илич АндрейНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
12 Диуф МаликПолузащитник
-
26 Шранц ИванНападающий
-
25 Хори ТомашНападающий
-
17 Провод ЛукашНападающий
- Запасные игроки
-
24 Мандоус АлешВратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
28 Пребсл ФилипПолузащитник
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Нападающий
-
35 Юрасек МатейНападающий
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
История личных встреч
Лилль
Славия Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
5
Среднее время на гол
30
18
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Тиаго
|1
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.5
|Дэвид Джонатан
|1 (1)
|0.5
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|2
|1
|Юречка Вацлав
|1
|0.5
|Дорли Оскар
|1
|0.5
|Провод Лукаш
|0
|0
|Зафеирис Христос
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|2
|0
|Манди Аисса
|0
|1
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
|Диуф Малик
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1
Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1
Славия Прага
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1
Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:2
Результаты матчей
Лилль
Славия Прага
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лилль
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль - Славия Прага
Исход игры
Лилль
88.6% (124)
Ничья
7.1% (10)
Славия Прага
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35% (49)
2:0 Лилль
17.1% (24)
1:0 Лилль
12.9% (18)
3:1 Лилль
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Лилль
2.1% (3)
1:2 Славия Прага
1.4% (2)
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