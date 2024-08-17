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Стадион: .
Лилль
 
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Славия Прага
Прогнозы 36
Лилль 91.7% (33)
X 8.3% (3)
Славия Прага 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Славия Прага
1.76
3.85
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5.00
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История личных встреч

Лилль
Славия Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:5

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
5

Среднее время на гол

30
18

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Тиаго 1 0.5
Жегрова Эдон 1 0.5
Дэвид Джонатан 1 (1) 0.5
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 2 1
Юречка Вацлав 1 0.5
Дорли Оскар 1 0.5
Провод Лукаш 0 0
Зафеирис Христос 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 0
Манди Аисса 0 1
Сантос Тиаго 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукаш 1 0
Зима Давид 1 0
Диуф Малик 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1
Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1
Славия Прага
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1
Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:2

Результаты матчей

Лилль
Славия Прага

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лилль
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Славия Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 36
    Лилль 91.7% (33)
    X 8.3% (3)
    Славия Прага 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Славия Прага
    1.76
    3.85
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    Прогнозы на матч Лилль - Славия Прага

    Исход игры
    Лилль
    91.7% (33)
    Ничья
    8.3% (3)
    Славия Прага
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (19)
    Нет
    47.22% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    41.7% (15)
    2:0 Лилль
    33.3% (12)
    1:0 Лилль
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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    Славия Прага
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