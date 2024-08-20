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Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Динамо Загреб
 
Позже
Карабах
Прогнозы 259
Динамо Загреб 40.5% (105)
X 8.1% (21)
Карабах 51.4% (133)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Карабах
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33
Невистич
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22
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Ммаэ
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Йосип
20
Пьяца
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Сучич
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10
Батурина
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11
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
97
Бунтиц
Фабиян
2
Силва
Матеус
II
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
66
Андраде
Патрик
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Динамо Загреб
4-1-4-1
Карабах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 6 1.5
Бензия Яссин 3 (1) 0.75
Байрамов Турал 2 0.5
Андраде Патрик 2 0.5
Джиджа Редон 1 0.25
Андраде Леандро 1 0.25
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Ахундзаде Нариман 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 2 0
Бензия Яссин 1 0
Зубир Абделла 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Силва Матеус II 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
5
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
44%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
27%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2

Результаты матчей

Динамо Загреб
Карабах

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:7
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:7
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче этапа плей-офф квалификации Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и "Карабахом" из Азербайджана. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 7 минут.

    Главный судья: Нюберг Гленн

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Динамо Загреб.
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Прогнозы 259
Динамо Загреб 40.5% (105)
X 8.1% (21)
Карабах 51.4% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Карабах
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Загреб - Карабах

Исход игры
Динамо Загреб
41.4% (110)
Ничья
7.9% (21)
Карабах
50.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
80.98% (149)
Меньше
19.02% (35)
Обе команды забьют
Да
86.96% (160)
Нет
13.04% (24)
Популярный счёт
1:2 Карабах
29.7% (79)
2:1 Динамо Загреб
22.2% (59)
1:1 Ничья
4.5% (12)
1:0 Динамо Загреб
4.5% (12)
2:0 Динамо Загреб
4.1% (11)
3:1 Динамо Загреб
1.5% (4)
1:3 Карабах
0.8% (2)
3:2 Динамо Загреб
0.8% (2)
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Динамо Загреб
Карабах
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