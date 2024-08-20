Стадион: Максимир. Главный судья: Нюберг Гленн
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Прогноз на матч от Liveresult
13
Ммаэ
Сами
27
Мишич
Йосип
20
Пьяца
Марко
25
Сучич
Петар
11
Ходжа
Арбер
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 Пьяца МаркоПолузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ходжа АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
19 Juan Cordoba
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|6
|1.5
|Бензия Яссин
|3 (1)
|0.75
|Байрамов Турал
|2
|0.5
|Андраде Патрик
|2
|0.5
|Джиджа Редон
|1
|0.25
|Андраде Леандро
|1
|0.25
|Ромао Жулио
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Янкович Марко
|0
|0
|Мустафазаде Бахлул
|0
|0
|Ахундзаде Нариман
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|2
|0
|Бензия Яссин
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
5
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
44%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
27%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2
Результаты матчей
Динамо Загреб
Карабах
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:7
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:7
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Карабах
Исход игры
Динамо Загреб
41.4% (110)
Ничья
7.9% (21)
Карабах
50.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
80.98% (149)
Меньше
19.02% (35)
Обе команды забьют
Да
86.96% (160)
Нет
13.04% (24)
Популярный счёт
1:2 Карабах
29.7% (79)
2:1 Динамо Загреб
22.2% (59)
1:1 Ничья
4.5% (12)
1:0 Динамо Загреб
4.5% (12)
2:0 Динамо Загреб
4.1% (11)
3:1 Динамо Загреб
1.5% (4)
1:3 Карабах
0.8% (2)
3:2 Динамо Загреб
0.8% (2)
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