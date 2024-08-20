Динамо Загреб

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче этапа плей-офф квалификации Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и "Карабахом" из Азербайджана. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.