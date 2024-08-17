  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: .
Динамо Загреб
 
Позже
Карабах
Прогнозы 90
Динамо Загреб 33.3% (30)
X 5.6% (5)
Карабах 61.1% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Карабах
1.83
Реклама, betcity.ru
4.30
Реклама, zenit.win
4.30
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 6 1.5
Бензия Яссин 3 (1) 0.75
Байрамов Турал 2 0.5
Андраде Патрик 2 0.5
Джиджа Редон 1 0.25
Андраде Леандро 1 0.25
Ромао Жулио 0 0
Зубир Абделла 0 0
Янкович Марко 0 0
Мустафазаде Бахлул 0 0
Ахундзаде Нариман 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 2 0
Бензия Яссин 1 0
Зубир Абделла 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Силва Матеус II 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
5
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
44%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
4
27%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Загреб - Вардар 3:0 Динамо Загреб - Кривбасс КР 0:2 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 Динамо Загреб - Рудеш 3:3 Риека - Динамо Загреб 1:3 Славен - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Риека 0:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Сесвете - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Вараждин 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4
Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0 Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2

Результаты матчей

Динамо Загреб
Карабах

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:7
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:7
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 90
    Динамо Загреб 33.3% (30)
    X 5.6% (5)
    Карабах 61.1% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Карабах
    1.83
    Реклама, betcity.ru
    4.30
    Реклама, zenit.win
    4.30
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Загреб - Карабах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Карабах

    Исход игры
    Динамо Загреб
    33.3% (30)
    Ничья
    5.6% (5)
    Карабах
    61.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.76% (59)
    Меньше
    13.24% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (62)
    Нет
    8.82% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    40% (36)
    2:1 Динамо Загреб
    22.2% (20)
    1:1 Ничья
    4.4% (4)
    2:0 Динамо Загреб
    3.3% (3)
    1:0 Динамо Загреб
    2.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Загреб
    Карабах
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный