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Стадион: .
Лудогорец
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 48
Лудогорец 91.7% (44)
X 0% (0)
Петрокуб 8.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Петрокуб
5.30
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8.00
9.55
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Дан 2 1
Плэтикэ Михаил 1 0
Жардан Ион 1 0
Котогой Корнелиу 1 0
Лунгу Теодор 1 0
Борш Ион 1 0
Смаленя Силвиу 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1
Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3
Петрокуб
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4

Результаты матчей

Лудогорец
Петрокуб

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Петрокуб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Лудогорец 91.7% (44)
    X 0% (0)
    Петрокуб 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Петрокуб
    5.30
    Реклама, zenit.win
    8.00
    9.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Петрокуб онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Петрокуб

    Исход игры
    Лудогорец
    91.7% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Петрокуб
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    37.5% (18)
    2:0 Лудогорец
    33.3% (16)
    1:0 Лудогорец
    12.5% (6)
    3:1 Лудогорец
    4.2% (2)
    1:2 Петрокуб
    4.2% (2)
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