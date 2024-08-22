Стадион: Райффайзен Арена.
0'
1:0
34' ГолТауи Адиль
36' Желтая карточкаБогард Мелайро
38' Желтая карточкаТауи Адиль
1:1
45' ГолМикулеску Давид
60' Желтая карточкаДава Джойским
68' Желтая карточкаОлару Дариус
68' Желтая карточкаТэнасе Флорин
89' Желтая карточкаМикулеску Давид
90'+7
Ход матча
34'
1:0
36'
38'
45'
60'
68'
68'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
44
Тауи
Адиль
27
Олару
Дариус
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
45 Enis Safin
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
ЛАСК
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тауи Адиль
|1
|1
|Жуль Роберт
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|1
|1
|Крецу Валентин
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богард Мелайро
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3
ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2
Результаты матчей
ЛАСК
ФКСБ
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 1:1 ФКСБ
Исход игры
ЛАСК
78.9% (90)
Ничья
14.9% (17)
ФКСБ
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.43% (58)
Меньше
42.57% (43)
Обе команды забьют
Да
67.33% (68)
Нет
32.67% (33)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
39.5% (45)
1:0 ЛАСК
21.1% (24)
1:1 Ничья
8.8% (10)
2:0 ЛАСК
7% (8)
2:2 Ничья
4.4% (5)
1:2 ФКСБ
3.5% (4)
3:1 ЛАСК
1.8% (2)
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