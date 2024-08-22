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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
ЛАСК
1:1
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
34' Гол
Тауи Адиль
36' Желтая карточка
Богард Мелайро
38' Желтая карточка
Тауи Адиль
1:1
45' Гол
Микулеску Давид
60' Желтая карточка
Дава Джойским
68' Желтая карточка
Олару Дариус
68' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
89' Желтая карточка
Микулеску Давид
90'+7

Ход матча

34'
Тауи Адиль
(Жуль Роберт)
1:0
36'
Богард Мелайро
 
38'
Тауи Адиль
 
45'
1:1
Микулеску Давид
(Крецу Валентин)
46'
 
Тэнасе Флорин
Попа Даньел
46'
 
Попеску Октавиан
Балута Александр
59'
Стойкович Филип
Смолчич Хрвое
 
60'
 
Дава Джойским
63'
Пинто Ленни
Жуль Роберт
 
63'
Тибиди Алексис
Усор Мозес
 
66'
 
Альхассан Баба
Эджума Малком
68'
 
Олару Дариус
68'
 
Тэнасе Флорин
78'
Боатенг Жером
Тауи Адиль
 
79'
 
Штефэнеску Мариус
Олару Дариус
85'
 
Ликсандру Михай
Шут Адриан
89'
 
Микулеску Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
ЛАСК 78.9% (90)
X 14.9% (17)
ФКСБ 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Зибенхандль
Йорг
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
44
Тауи
Адиль
9
Любичич
Марин
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
25
Балута
Александр
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
19
Попа
Даньел
ЛАСК
4-2-3-1
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тауи Адиль 1 1
Жуль Роберт 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 1 1
Крецу Валентин 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богард Мелайро 1 0
Тауи Адиль 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэнасе Флорин 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Микулеску Давид 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3
ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2

Результаты матчей

ЛАСК
ФКСБ

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
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    Прогнозы 114
    ЛАСК 78.9% (90)
    X 14.9% (17)
    ФКСБ 6.1% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЛАСК 1:1 ФКСБ

    Исход игры
    ЛАСК
    78.9% (90)
    Ничья
    14.9% (17)
    ФКСБ
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.43% (58)
    Меньше
    42.57% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    67.33% (68)
    Нет
    32.67% (33)
    Популярный счёт
    2:1 ЛАСК
    39.5% (45)
    1:0 ЛАСК
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    2:0 ЛАСК
    7% (8)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 ФКСБ
    3.5% (4)
    3:1 ЛАСК
    1.8% (2)
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