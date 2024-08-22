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Стадион: .
Хеккен
1:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
31' Гол
Sirlord Conteh
35' Желтая карточка
Sirlord Conteh
1:1
36' Гол
Рюгор Миккель
45' Желтая карточка
Лаюни Амор
57' Желтая карточка
Кербер Лука
1:2
65' Гол
Leo Scienza
90' Желтая карточка
Малони Леннард
90'+4

Ход матча

31'
0:1
Sirlord Conteh
35'
 
Sirlord Conteh
36'
Рюгор Миккель
(Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль)
1:1
38'
Линдберг Юлиус
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
45'
Лаюни Амор
 
46'
 
Бек Адриан
Хонзак Матиас
46'
Ховланд Эвен
Хаммар Юхан
 
57'
 
Кербер Лука
62'
 
Малони Леннард
Кербер Лука
62'
 
Бройниг Максимилиан
Кауфманн Миккель
65'
1:2
Leo Scienza
(Бек Адриан)
73'
 
Фёренбах Йонас
Leo Scienza
77'
Хрстич Срджан
Юссеф Али
 
77'
Jeremy Agbonifo
Лаюни Амор
 
79'
 
Хактаб Траоре Омар
Sirlord Conteh
88'
Лаурсен Якоб-Баррет
Лундквист Адам
 
90'
 
Малони Леннард

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 101
Хеккен 26.7% (27)
X 27.7% (28)
Хайденхайм 45.5% (46)
Все прогнозы
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
40
Феллер
Франк
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
20
Кербер
Лука
31
Sirlord
Conteh
3
Шёппнер
Ян
17
Хонзак
Матиас
8
Leo
Scienza
29
Кауфманн
Миккель
Хеккен
4-3-3
Хайденхайм
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 4 0.8
Хрстич Срджан 3 0.6
Инусса Зейдан 2 0.4
Ромео Аман 2 0.4
Jeremy Agbonifo 2 0.4
Юссеф Али 2 0.4
Лундквист Адам 1 0.2
Северин Ниуль 1 0.2
Рюгор Миккель 1 0.2
Хаммар Юхан 1 0.2
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Густафссон Симон 0 0
Линдберг Юлиус 0 0
Дабо Понтус 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sirlord Conteh 1 1
Leo Scienza 1 1
Бек Адриан 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Лундквист Адам 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sirlord Conteh 1 0
Малони Леннард 1 0
Кербер Лука 1 0

Результаты матчей

Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
2
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
50%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1
Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1
Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Хайденхайм

Точный счет

6:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

6
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

6:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
2
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
3
2
3.5
3
2
4.5
3
2
5.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
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    Прогнозы 101
    Хеккен 26.7% (27)
    X 27.7% (28)
    Хайденхайм 45.5% (46)
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    Прогнозы на матч Хеккен 1:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Хеккен
    26.7% (27)
    Ничья
    27.7% (28)
    Хайденхайм
    45.5% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.4% (61)
    Меньше
    39.6% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    83.17% (84)
    Нет
    16.83% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Хайденхайм
    36.6% (37)
    1:1 Ничья
    22.8% (23)
    2:1 Хеккен
    12.9% (13)
    1:0 Хеккен
    7.9% (8)
    0:1 Хайденхайм
    5.9% (6)
    2:2 Ничья
    5% (5)
    0:2 Хайденхайм
    2% (2)
    3:2 Хеккен
    2% (2)
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