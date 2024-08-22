Стадион: Бравида Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолSirlord Conteh
35' Желтая карточкаSirlord Conteh
1:1
36' ГолРюгор Миккель
45' Желтая карточкаЛаюни Амор
57' Желтая карточкаКербер Лука
1:2
65' ГолLeo Scienza
90' Желтая карточкаМалони Леннард
90'+4
Ход матча
31'
0:1
35'
36'
45'
57'
65'
1:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
40
Феллер
Франк
20
Кербер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|4
|0.8
|Хрстич Срджан
|3
|0.6
|Инусса Зейдан
|2
|0.4
|Ромео Аман
|2
|0.4
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.4
|Юссеф Али
|2
|0.4
|Лундквист Адам
|1
|0.2
|Северин Ниуль
|1
|0.2
|Рюгор Миккель
|1
|0.2
|Хаммар Юхан
|1
|0.2
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sirlord Conteh
|1
|1
|Leo Scienza
|1
|1
|Бек Адриан
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
2
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
1
50%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1
Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1
Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Хайденхайм
Точный счет
6:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
6:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
6
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
32
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Хеккен 1:2 Хайденхайм
Исход игры
Хеккен
26.7% (27)
Ничья
27.7% (28)
Хайденхайм
45.5% (46)
Тотал 2.5
Больше
60.4% (61)
Меньше
39.6% (40)
Обе команды забьют
Да
83.17% (84)
Нет
16.83% (17)
Популярный счёт
1:2 Хайденхайм
36.6% (37)
1:1 Ничья
22.8% (23)
2:1 Хеккен
12.9% (13)
1:0 Хеккен
7.9% (8)
0:1 Хайденхайм
5.9% (6)
2:2 Ничья
5% (5)
0:2 Хайденхайм
2% (2)
3:2 Хеккен
2% (2)
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