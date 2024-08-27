Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
32
Рынеш
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
-
Главный тренер: Фриис Ларс
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Спарта Прага
Мальмё
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|3 (1)
|0.5
|Олатунджи Виктор
|2
|0.33
|Гараслин Лукаш
|1
|0.17
|Сёренсен Асгер
|1
|0.17
|Виснер Томаш
|1
|0.17
|Росс Матиас
|1
|0.17
|Туци Индрит
|1
|0.17
|Рынеш Матей
|1
|0.17
|Лячи Казим
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Данек Крыштоф
|0
|0
|Гарсия Иманол
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|3
|0.5
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.33
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.33
|Болин Уго
|2
|0.33
|Янссон Понтус
|1
|0.17
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.17
|Пенья Серхио
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Ботхейм Эрик
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лячи Казим
|2
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Пешек Якуб
|1
|0
|Садилек Лукаш
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Данек Крыштоф
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
Спарта Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Результаты матчей
Спарта Прага
Мальмё
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
23
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Мальмё
Исход игры
Спарта Прага
83.6% (102)
Ничья
11.5% (14)
Мальмё
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
45.1% (55)
2:0 Спарта Прага
13.1% (16)
1:0 Спарта Прага
11.5% (14)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:1 Спарта Прага
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Мальмё
3.3% (4)
3:2 Спарта Прага
1.6% (2)
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