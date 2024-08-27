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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Спарта Прага
0:0
Первый тайм: 21'
Мальмё
0'
17' Желтая карточка
Зеттерстрем Нильс
0:0
19' Не забитый пенальти
Бирманчевич Велько

Ход матча

17'
 
Зеттерстрем Нильс
19'
Бирманчевич Велько
0:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 121
Спарта Прага 83.5% (101)
X 11.6% (14)
Мальмё 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спарта Прага
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
25
Сёренсен
Асгер
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
10
Кристиансен
Андерс
Спарта Прага
3-4-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Спарта Прага
Мальмё

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.5
Олатунджи Виктор 2 0.33
Гараслин Лукаш 1 0.17
Сёренсен Асгер 1 0.17
Виснер Томаш 1 0.17
Росс Матиас 1 0.17
Туци Индрит 1 0.17
Рынеш Матей 1 0.17
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.5
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.33
Йонсен Лассер Берг 2 0.33
Болин Уго 2 0.33
Янссон Понтус 1 0.17
Рикс Сёрен 1 0.17
Зеттерстрем Нильс 1 0.17
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лячи Казим 2 0
Сёренсен Асгер 1 0
Пешек Якуб 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
Спарта Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Мальмё

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Не забитый пенальти
    19'
    Не забивает пенальти Бирманчевич! Велько с "точки" стреляет над перекладиной!
  • 18'
    Очень долгая пауза перед ударом, играют гости на нервах своего соперника.
  • Желтая карточка
    16'
    Желтую карточку получает за свой фол защитник "Мальмё".
  • Пенальти!
    16'
    Пенальти в ворота "Мальмё"! Зеттерстрём фолит при угловом у своих ворот против Сёренсена!
  • Фол, нарушение
    14'
    Активно лезет по правому флангу вперед Бирманчевич, но всё заканчивается потерей и быстрым фолом Лячи.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой в матче заработали гости, Кристиансен подает к линии вратарской, а Ларсен головой пробивает выше ворот.
  • 11'
    Отметим, что "Мальмё" потерял перед этим матчем одного из лидеров Нанаси, который отправился во французский "Страсбур".
  • 10'
    "Спарта" же в выходные не смогла дома победить "Словацко", потеряв первые очки в сезоне, но лидерство столичный коллектив сохранил.
  • 8'
    Напомним, что в выходные "Мальмё" не смог обыграть в чемпионате "Кальмар", но лидерство у команды Хенрика Рюдстрёма довольно внушительное.
  • 6'
    В спокойном темпе пока действует "Мальмё", бежать вперед с первых минут чемпион Швеции не собирается.
  • 4'
    Рынеш после передачи Гараслина с левого фланга пробивает в касание, однако мяч проходит мимо ворот.
  • 3'
    Напомним, что в первом матче неделю назад "Спарта" победила в Швеции со счётом 2:0, сделав серьезную заявку на проход в групповой этап Лиги чемпионов.
  • 2'
    Бирманчевич вошел в штрафную гостей с правого края и попытался пробить по воротам, но попал в защитника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов пражская "Спарта" принимает "Мальмё". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Мальмё

    Исход игры
    Спарта Прага
    83.6% (102)
    Ничья
    11.5% (14)
    Мальмё
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    45.1% (55)
    2:0 Спарта Прага
    13.1% (16)
    1:0 Спарта Прага
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Спарта Прага
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Мальмё
    3.3% (4)
    3:2 Спарта Прага
    1.6% (2)
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    Спарта Прага
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