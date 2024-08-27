Отметим, что "Мальмё" потерял перед этим матчем одного из лидеров Нанаси, который отправился во французский "Страсбур".

Первый угловой в матче заработали гости, Кристиансен подает к линии вратарской, а Ларсен головой пробивает выше ворот.

Активно лезет по правому флангу вперед Бирманчевич, но всё заканчивается потерей и быстрым фолом Лячи.

Пенальти в ворота "Мальмё"! Зеттерстрём фолит при угловом у своих ворот против Сёренсена!

Очень долгая пауза перед ударом, играют гости на нервах своего соперника.

Не забивает пенальти Бирманчевич! Велько с "точки" стреляет над перекладиной!

10' "Спарта" же в выходные не смогла дома победить "Словацко", потеряв первые очки в сезоне, но лидерство столичный коллектив сохранил.

8' Напомним, что в выходные "Мальмё" не смог обыграть в чемпионате "Кальмар", но лидерство у команды Хенрика Рюдстрёма довольно внушительное.

6' В спокойном темпе пока действует "Мальмё", бежать вперед с первых минут чемпион Швеции не собирается.

4' Рынеш после передачи Гараслина с левого фланга пробивает в касание, однако мяч проходит мимо ворот.

3' Напомним, что в первом матче неделю назад "Спарта" победила в Швеции со счётом 2:0, сделав серьезную заявку на проход в групповой этап Лиги чемпионов.

2' Бирманчевич вошел в штрафную гостей с правого края и попытался пробить по воротам, но попал в защитника.