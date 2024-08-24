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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: .
Спарта Прага
 
Позже
Мальмё
Прогнозы 46
Спарта Прага 84.8% (39)
X 10.9% (5)
Мальмё 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Мальмё
1.85
4.00
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3.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Спарта Прага
Мальмё

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.6
Олатунджи Виктор 2 0.4
Гараслин Лукаш 1 0.2
Сёренсен Асгер 1 0.2
Виснер Томаш 1 0.2
Росс Матиас 1 0.2
Туци Индрит 1 0.2
Рынеш Матей 1 0.2
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.6
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.4
Йонсен Лассер Берг 2 0.4
Болин Уго 2 0.4
Янссон Понтус 1 0.2
Рикс Сёрен 1 0.2
Зеттерстрем Нильс 1 0.2
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лячи Казим 2 0
Сёренсен Асгер 1 0
Пешек Якуб 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Витик Мартин 1 0
Красники Эрмал 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мальмё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
Спарта Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Мальмё

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Спарта Прага 84.8% (39)
    X 10.9% (5)
    Мальмё 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Мальмё
    1.85
    4.00
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    3.95
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    Прогнозы на матч Спарта Прага - Мальмё

    Исход игры
    Спарта Прага
    84.8% (39)
    Ничья
    10.9% (5)
    Мальмё
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    41.3% (19)
    2:0 Спарта Прага
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    1:0 Спарта Прага
    8.7% (4)
    3:1 Спарта Прага
    4.3% (2)
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    Спарта Прага
    Мальмё
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