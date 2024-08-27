Отдавал пас по флангу Дубинчак на ход Кабаеву, но тот в борьбе против Ван дер Бремпта выпустил мяч в аут.

Дагим ушел от соперника по флангу и отдал поперек на Капальдо, но тому пробить по воротам не позволил Бражко.

Сместился с левого фланга Дедич в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний верхний угол, но не попал в створ ворот.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Йео и сбросил под удар Дагиму, который пробил с острого угла, но точности ему не хватило.

Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Пихалёнок. Потребуется ему помощь медиков.

Догнал мяч на фланге Дагим, обыграл Дубинчака и отдал на Йео, но тот пробил немного выше перекладины.

Пихалёнок навесил на линию вратарской с угла поля, но на выходе Бласвих спокойно забрал сферу в руки.

14' Попов вырезал на правый фланг, куда на всех парах мчался Ярмоленко, но проиграл он борьбу за мяч Дедичу.

13' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Адам Дагим! Неожиданно вышли вперед австрийцы. Бидструп протащил мяч в контратаку и отдал поперек на Дагима, который сместился с фланга в штрафную, обыграл защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот.

12' После паса с фланга от Ярмоленко пробивал с линии штрафной Пихалёнок, но мяч полетел выше перекладины.

11' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ярмоленко на Ваната, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.

10' Диагональ исполнял Капальдо на правый фланг, куда забегал Бидструп, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

9' С угла поля навесил Дубинчак на ближнюю штангу, где головой пробил Ярмоленко, но точно в руки Бласвиху.

8' Тымчки прорывался в атаку по правому флангу и навесил в штрафную, но от ноги Дедича мяч отправился на угловой.