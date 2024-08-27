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Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Ред Булл Зальцбург
1:0
Первый тайм: 21'
Динамо Киев
0'
1:0
12' Гол
Дагим Адам

Ход матча

12'
Дагим Адам
(Кьергаард Мауриц)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 149
Ред Булл Зальцбург 69.8% (104)
X 8.1% (12)
Динамо Киев 22.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Динамо Киев
4.55
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4.50
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5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бласвих
Янис
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
91
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
70
Дедич
Амар
18
Бидструп
Мадс
7
Капальдо
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
28
Дагим
Адам
49
Йео
Кунфоло
Мусса
30
Глух
Оскар
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
22
Кабаев
Владислав
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Динамо Киев
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 4 (1) 1
Доргелес Нене 2 0.5
Йео Кунфоло Мусса 1 0.25
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 2 0.33
Караваев Александр 2 0.33
Пихалёнок Александр 2 0.33
Волошин Назар 1 0.17
Ванат Владислав 1 (1) 0.17
Кабаев Владислав 1 0.17
Шапаренко Николай 1 0.17
Попов Денис II 1 0.17
Бражко Владимир 1 0.17

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Бласвих Янис 1 0
Дедич Амар 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
7
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Пихалёнок навесил на линию вратарской с угла поля, но на выходе Бласвих спокойно забрал сферу в руки.
  • 20'
    Догнал мяч на фланге Дагим, обыграл Дубинчака и отдал на Йео, но тот пробил немного выше перекладины.
  • 19'
    Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Пихалёнок. Потребуется ему помощь медиков.
  • 18'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Йео и сбросил под удар Дагиму, который пробил с острого угла, но точности ему не хватило.
  • 17'
    Сместился с левого фланга Дедич в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний верхний угол, но не попал в створ ворот.
  • 16'
    Дагим ушел от соперника по флангу и отдал поперек на Капальдо, но тому пробить по воротам не позволил Бражко.
  • 15'
    Отдавал пас по флангу Дубинчак на ход Кабаеву, но тот в борьбе против Ван дер Бремпта выпустил мяч в аут.
  • 14'
    Попов вырезал на правый фланг, куда на всех парах мчался Ярмоленко, но проиграл он борьбу за мяч Дедичу.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Адам Дагим! Неожиданно вышли вперед австрийцы. Бидструп протащил мяч в контратаку и отдал поперек на Дагима, который сместился с фланга в штрафную, обыграл защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот.
  • 12'
    После паса с фланга от Ярмоленко пробивал с линии штрафной Пихалёнок, но мяч полетел выше перекладины.
  • 11'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ярмоленко на Ваната, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.
  • 10'
    Диагональ исполнял Капальдо на правый фланг, куда забегал Бидструп, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 9'
    С угла поля навесил Дубинчак на ближнюю штангу, где головой пробил Ярмоленко, но точно в руки Бласвиху.
  • Угловой
    8'
    Тымчки прорывался в атаку по правому флангу и навесил в штрафную, но от ноги Дедича мяч отправился на угловой.
  • 7'
    Кабаев зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил поперек на ход Дубинчаку, но выстрел последнего оказался неточным.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Кьергаард после пса от Глуха, но нарушил он правила в борьбе против Михавко.
    • 5'
      Оторвался от опеки соперника Глух и прострелил вдоль ворот, но этот пас без проблем Попов перехватил.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Кабаев, сместился в центр и пробил с дальней дистанции, но угодил в защитника.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Тымчик и навесил на дальнюю штангу, но здесь Кабаеву добраться до мяча не дал защитник.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в бежевых цветах, гости выбрали себе желто-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 12'
      Мауритс Кьергор сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Дагим Адам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    66.7% (106)
    Ничья
    7.5% (12)
    Динамо Киев
    25.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.26% (106)
    Меньше
    23.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.86% (111)
    Нет
    20.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    34.6% (55)
    1:2 Динамо Киев
    21.4% (34)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    8.2% (13)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    6.3% (10)
    1:1 Ничья
    5% (8)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    4.4% (7)
    3:2 Ред Булл Зальцбург
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
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