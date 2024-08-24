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Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 51
Ред Булл Зальцбург 76.5% (39)
X 11.8% (6)
Динамо Киев 11.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Динамо Киев
4.20
4.50
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5.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 4 (1) 1.33
Доргелес Нене 2 0.67
Йео Кунфоло Мусса 1 0.33
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 2 0.4
Караваев Александр 2 0.4
Пихалёнок Александр 2 0.4
Волошин Назар 1 0.2
Ванат Владислав 1 (1) 0.2
Кабаев Владислав 1 0.2
Шапаренко Николай 1 0.2
Попов Денис II 1 0.2
Бражко Владимир 1 0.2

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Бласвих Янис 1 0
Дедич Амар 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
7
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
3

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Ред Булл Зальцбург 76.5% (39)
    X 11.8% (6)
    Динамо Киев 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Динамо Киев
    4.20
    4.50
    Реклама, ligastavok.ru
    5.90
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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    76.5% (39)
    Ничья
    11.8% (6)
    Динамо Киев
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    31.4% (16)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    15.7% (8)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:2 Динамо Киев
    5.9% (3)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    3.9% (2)
    0:1 Динамо Киев
    3.9% (2)
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    Ред Булл Зальцбург
    Динамо Киев
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