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Стадион: .
Петрокуб
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 47
Петрокуб 14.9% (7)
X 14.9% (7)
Лудогорец 70.2% (33)
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Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Лудогорец
4.55
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3.80
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3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Петрокуб
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Динис 2 2
Дуа Квадво 1 1
Секо Руан 1 1
Кайо Ранхел 0 0
Рик 0 0
Неделев Тодор 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Дан 2 1
Плэтикэ Михаил 2 0
Жардан Ион 1 0
Котогой Корнелиу 1 0
Лунгу Теодор 1 0
Борш Ион 1 0
Смаленя Силвиу 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пётровски Якуб 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Петрокуб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Дачия-Буюканы 2:0 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Шериф - Петрокуб 1:0 ТНС - Петрокуб 0:0
Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Петрокуб 4:0 Лудогорец - Левски София 1:0 Лудогорец - Карабах 2:7
Карабах - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Арда Карджали 5:1 Динамо Минск - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1

Результаты матчей

Петрокуб
Лудогорец

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Петрокуб 14.9% (7)
    X 14.9% (7)
    Лудогорец 70.2% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Лудогорец
    4.55
    Реклама, zenit.win
    3.80
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    Прогнозы на матч Петрокуб - Лудогорец

    Исход игры
    Петрокуб
    14.9% (7)
    Ничья
    14.9% (7)
    Лудогорец
    70.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    36.2% (17)
    0:1 Лудогорец
    17% (8)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    2:1 Петрокуб
    10.6% (5)
    0:2 Лудогорец
    4.3% (2)
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    Петрокуб
    Лудогорец
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