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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
ФКСБ
1:0
Конец матча
ЛАСК
0'
31' Желтая карточка
Нгезана Сиябонга
41' Желтая карточка
Бериша Валон
46' Желтая карточка
Усор Мозес
47' Желтая карточка
Любичич Марин
87' Желтая карточка
Тибиди Алексис
88' Желтая карточка
Попа Даньел
1:0
90' Гол
Олару Дариус
90' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
90'+7

Ход матча

31'
Нгезана Сиябонга
 
38'
 
Пинто Ленни
Хорват Саша
41'
 
Бериша Валон
46'
Попа Даньел
Балута Александр
 
46'
Эджума Малком
Альхассан Баба
 
46'
 
Усор Мозес
47'
 
Любичич Марин
72'
Кирикеш Влад
Шут Адриан
 
77'
William Baeten
Микулеску Давид
 
77'
Попеску Октавиан
Тэнасе Флорин
 
86'
 
Тибиди Алексис
Усор Мозес
87'
 
Тибиди Алексис
88'
Попа Даньел
 
90'
Олару Дариус
1:0
90'
Тэнасе Флорин
 
90'
 
Боатенг Жером
Богард Мелайро

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
ФКСБ 48.2% (54)
X 28.6% (32)
ЛАСК 23.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
16
Ликсандру
Михай
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
42
Альхассан
Баба
25
Балута
Александр
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
7
Тэнасе
Флорин
28
Зибенхандль
Йорг
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
4
Таловеров
Максим
8
Усор
Мозес
30
Хорват
Саша
44
Тауи
Адиль
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
ФКСБ
4-2-3-1
ЛАСК
4-1-4-1

История личных встреч

ФКСБ
ЛАСК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 1 0.5
Микулеску Давид 1 0.5
Крецу Валентин 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тауи Адиль 1 0.5
Жуль Роберт 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэнасе Флорин 2 0
Попа Даньел 1 0
Нгезана Сиябонга 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Микулеску Давид 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 1 0
Бериша Валон 1 0
Богард Мелайро 1 0
Тауи Адиль 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Усор Мозес 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2
Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
ЛАСК

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    ФКСБ 48.2% (54)
    X 28.6% (32)
    ЛАСК 23.2% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФКСБ 1:0 ЛАСК

    Исход игры
    ФКСБ
    48.2% (54)
    Ничья
    28.6% (32)
    ЛАСК
    23.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    2:1 ФКСБ
    25% (28)
    1:0 ФКСБ
    17% (19)
    1:2 ЛАСК
    15.2% (17)
    0:1 ЛАСК
    5.4% (6)
    2:0 ФКСБ
    2.7% (3)
    1:3 ЛАСК
    1.8% (2)
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