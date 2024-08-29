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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Хайденхайм
3:2
Конец матча
Хеккен
0'
21' Желтая карточка
Пирингер Марвин
1:0
30' Гол
Пирингер Марвин
32' Желтая карточка
Юссеф Али
50' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
1:1
59' Гол
Инусса Зейдан
62' Желтая карточка
Ромео Аман
72' Желтая карточка
Кауфманн Миккель
73' Желтая карточка
Рюгор Миккель
75' Желтая карточка
Инусса Зейдан
75' Желтая карточка
Leo Scienza
1:2
79' Гол
Jeremy Agbonifo
2:2
84' Гол
Ваннер Пауль
90' Желтая карточка
Ваннер Пауль
3:2
90' Гол
Хонзак Матиас
90'+6

Ход матча

21'
Пирингер Марвин
 
30'
Пирингер Марвин
(Sirlord Conteh)
1:0
32'
 
Юссеф Али
50'
 
Линдберг Юлиус
59'
1:1
Инусса Зейдан
(Рюгор Миккель)
62'
 
Ромео Аман
63'
Хонзак Матиас
Пирингер Марвин
 
63'
Ваннер Пауль
Томалла Денис
 
63'
Leo Scienza
Sirlord Conteh
 
72'
Кауфманн Миккель
 
73'
 
Рюгор Миккель
75'
 
Инусса Зейдан
75'
Leo Scienza
 
76'
Бройниг Максимилиан
Кауфманн Миккель
 
79'
1:2
Jeremy Agbonifo
(Линдберг Юлиус)
82'
Фёренбах Йонас
Тоеркауф Норман
 
84'
Ваннер Пауль
(Бройниг Максимилиан)
2:2
85'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
87'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Лундквист Адам
90'
Ваннер Пауль
 
90'
 
Дембе Джон
Ромео Аман
90'
Хонзак Матиас
(Ваннер Пауль)
3:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 109
Хайденхайм 88.1% (96)
X 8.3% (9)
Хеккен 3.7% (4)
Все прогнозы
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
31
Sirlord
Conteh
20
Кербер
Лука
33
Малони
Леннард
11
Томалла
Денис
29
Кауфманн
Миккель
18
Пирингер
Марвин
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Хайденхайм
4-4-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хайденхайм
Хеккен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sirlord Conteh 1 0.5
Ваннер Пауль 1 0.5
Хонзак Матиас 1 0.5
Пирингер Марвин 1 0.5
Leo Scienza 1 0.5
Бек Адриан 0 0
Бройниг Максимилиан 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 4 0.67
Инусса Зейдан 3 0.5
Jeremy Agbonifo 3 0.5
Хрстич Срджан 3 0.5
Ромео Аман 2 0.33
Юссеф Али 2 0.33
Рюгор Миккель 1 0.17
Лундквист Адам 1 0.17
Северин Ниуль 1 0.17
Хаммар Юхан 1 0.17
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Линдберг Юлиус 0 0
Густафссон Симон 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sirlord Conteh 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Leo Scienza 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 2 0
Лаюни Амор 2 0
Лундквист Адам 2 0
Юссеф Али 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
11
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
21
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
19%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
4
19%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
5
45%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2
Хеккен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3

Результаты матчей

Хайденхайм
Хеккен

Точный счет

3:2
1 раз 100%
6:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
6
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
6:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
3

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 109
    Хайденхайм 88.1% (96)
    X 8.3% (9)
    Хеккен 3.7% (4)
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    Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Хеккен

    Исход игры
    Хайденхайм
    88.1% (96)
    Ничья
    8.3% (9)
    Хеккен
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (72)
    Нет
    33.33% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    49.5% (54)
    2:0 Хайденхайм
    19.3% (21)
    1:0 Хайденхайм
    10.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    3:0 Хайденхайм
    3.7% (4)
    3:1 Хайденхайм
    3.7% (4)
    1:2 Хеккен
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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