Стадион: Войт-Арена.
3:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаПирингер Марвин
1:0
30' ГолПирингер Марвин
32' Желтая карточкаЮссеф Али
50' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
1:1
59' ГолИнусса Зейдан
62' Желтая карточкаРомео Аман
72' Желтая карточкаКауфманн Миккель
73' Желтая карточкаРюгор Миккель
75' Желтая карточкаИнусса Зейдан
75' Желтая карточкаLeo Scienza
1:2
79' ГолJeremy Agbonifo
2:2
84' ГолВаннер Пауль
90' Желтая карточкаВаннер Пауль
3:2
90' ГолХонзак Матиас
90'+6
Ход матча
21'
30'
32'
50'
59'
1:1
62'
72'
73'
75'
75'
79'
84'
90'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
20
Кербер
Лука
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Хайденхайм
Хеккен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sirlord Conteh
|1
|0.5
|Ваннер Пауль
|1
|0.5
|Хонзак Матиас
|1
|0.5
|Пирингер Марвин
|1
|0.5
|Leo Scienza
|1
|0.5
|Бек Адриан
|0
|0
|Бройниг Максимилиан
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|4
|0.67
|Инусса Зейдан
|3
|0.5
|Jeremy Agbonifo
|3
|0.5
|Хрстич Срджан
|3
|0.5
|Ромео Аман
|2
|0.33
|Юссеф Али
|2
|0.33
|Рюгор Миккель
|1
|0.17
|Лундквист Адам
|1
|0.17
|Северин Ниуль
|1
|0.17
|Хаммар Юхан
|1
|0.17
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Leo Scienza
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Юссеф Али
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
11
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
21
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
19%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
4
19%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
5
45%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2
Хеккен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3
Результаты матчей
Хайденхайм
Хеккен
Точный счет
3:2
1 раз 100%
6:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
6:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
33
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Хеккен
Исход игры
Хайденхайм
88.1% (96)
Ничья
8.3% (9)
Хеккен
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
49.5% (54)
2:0 Хайденхайм
19.3% (21)
1:0 Хайденхайм
10.1% (11)
1:1 Ничья
6.4% (7)
3:0 Хайденхайм
3.7% (4)
3:1 Хайденхайм
3.7% (4)
1:2 Хеккен
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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