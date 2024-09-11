1.5
Рамал #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|2
|0.29
|Перес Матиас
|2
|0.29
|Марин Джимми
|1
|0.14
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.14
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.14
|Мансилья Брайан
|1
|0.14
|Горбани Мохаммад
|1
|0.14
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|3
|0.43
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|0.43
|Тикнизян Наир
|2
|0.29
|Самошников Илья
|2
|0.29
|Ньямси Жерзино
|2
|0.29
|Пиняев Сергей
|1
|0.14
|Морозов Евгений
|1
|0.14
|Раков Вадим
|1
|0.14
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Раков Вадим
|2
|0
|Батраков Алексей
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4