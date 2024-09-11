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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 80
Оренбург 11.3% (9)
X 18.8% (15)
Локомотив Москва 70% (56)
0
выиграет Локомотив Москва
1.5
Рамал #
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Оренбург
Ничья
Локомотив Москва
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История личных встреч

Оренбург
Локомотив Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 2 0.29
Перес Матиас 2 0.29
Марин Джимми 1 0.14
Гюрлюк Эмирджан 1 0.14
Рыбчинский Дмитрий 1 0.14
Мансилья Брайан 1 0.14
Горбани Мохаммад 1 0.14
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 3 0.43
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.43
Тикнизян Наир 2 0.29
Самошников Илья 2 0.29
Ньямси Жерзино 2 0.29
Пиняев Сергей 1 0.14
Морозов Евгений 1 0.14
Раков Вадим 1 0.14
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Прохин Данила 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Деограсия Давид 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Раков Вадим 2 0
Батраков Алексей 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
8
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2
Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Локомотив Москва

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Ростов
 Заявка 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 80
    Оренбург 11.3% (9)
    X 18.8% (15)
    Локомотив Москва 70% (56)
    0
    выиграет Локомотив Москва
    1.5
    Рамал #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва

    Исход игры
    Оренбург
    11.3% (9)
    Ничья
    18.8% (15)
    Локомотив Москва
    70% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.62% (42)
    Меньше
    35.38% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    86.15% (56)
    Нет
    13.85% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    41.3% (33)
    1:1 Ничья
    17.5% (14)
    1:3 Локомотив Москва
    8.8% (7)
    0:1 Локомотив Москва
    6.3% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    5% (4)
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