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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 38100
Ганновер 96
3:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
6' Гол
Ли Хен-Чжу
12' Желтая карточка
Векессер Эрик
54' Желтая карточка
Стефан Леитл
1:1
56' Гол
Ахе Рагнар
59' Желтая карточка
Нойман Фил
63' Желтая карточка
Нганкам Жессик
65' Желтая карточка
Туре Альмами
69' Желтая карточка
Ли Хен-Чжу
2:1
73' Гол
Кристиансен Макс
83' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
85' Желтая карточка
Томяк Борис
90' Желтая карточка
Кунце Фабиан
3:1
90' Гол
Monju Momuluh
90'+6

Ход матча

6'
Ли Хен-Чжу
1:0
12'
 
Векессер Эрик
54'
Стефан Леитл
 
56'
1:1
Ахе Рагнар
59'
Нойман Фил
 
60'
 
Калоч Филип
Клемент Филипп
63'
Нганкам Жессик
 
65'
 
Туре Альмами
68'
 
Jannik Mause
Ахе Рагнар
68'
 
Рашль Тобиас
Опоку Аарон
69'
Ли Хен-Чжу
 
70'
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
 
71'
Фогльзаммер Андреас
Нганкам Жессик
 
73'
Кристиансен Макс
(Вдовик Бартломей)
2:1
83'
Вдовик Бартломей
 
84'
Monju Momuluh
Ли Хен-Чжу
 
84'
 
Mika Haas
Векессер Эрик
85'
 
Абиама Диксон
Йокота Дайсуке
85'
 
Томяк Борис
90'
Гиндорф Ларс
Рохельт Янник
 
90'
Кунце Фабиан
Enzo Leopold
 
90'
Кунце Фабиан
 
90'
Monju Momuluh
(Нильсен Ховард)
3:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 354
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
11
Ли
Хен-Чжу
13
Кристиансен
Макс
8
Enzo
Leopold
10
Рохельт
Янник
9
Nicolo
Tresoldi
7
Нганкам
Жессик
1
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
41
Йокота
Дайсуке
10
Клемент
Филипп
2
Томяк
Борис
19
Ганслик
Даниэль
17
Опоку
Аарон
9
Ахе
Рагнар
Ганновер 96
4-4-2
Кайзерслаутерн
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.2
Кристиансен Макс 1 0.2
Дем Янник 1 0.2
Ли Хен-Чжу 1 0.2
Monju Momuluh 1 0.2
Нганкам Жессик 1 (1) 0.2
Нильсен Ховард 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 3 0.6
Опоку Аарон 2 0.4
Томяк Борис 2 (1) 0.4
Клемент Филипп 1 0.2
Ганслик Даниэль 1 0.2

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Нойман Фил 2 0
Стефан Леитл 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Ян 2 0
Векессер Эрик 2 0
Томяк Борис 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Риттер Марлон 1 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Калоч Филип 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
2
Ганновер 96
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
5.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
8.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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