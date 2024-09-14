Тур: 5. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 38100
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛи Хен-Чжу
12' Желтая карточкаВекессер Эрик
54' Желтая карточкаСтефан Леитл
1:1
56' ГолАхе Рагнар
59' Желтая карточкаНойман Фил
63' Желтая карточкаНганкам Жессик
65' Желтая карточкаТуре Альмами
69' Желтая карточкаЛи Хен-Чжу
2:1
73' ГолКристиансен Макс
83' Желтая карточкаВдовик Бартломей
85' Желтая карточкаТомяк Борис
90' Желтая карточкаКунце Фабиан
3:1
90' ГолMonju Momuluh
90'+6
Ход матча
6'
1:0
12'
54'
56'
1:1
59'
63'
65'
69'
73'
83'
85'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 354
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
17
Опоку
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
-
18 Jannik Mause
-
22 Mika Haas
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
64
69
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.2
|Кристиансен Макс
|1
|0.2
|Дем Янник
|1
|0.2
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.2
|Monju Momuluh
|1
|0.2
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.2
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|3
|0.6
|Опоку Аарон
|2
|0.4
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.4
|Клемент Филипп
|1
|0.2
|Ганслик Даниэль
|1
|0.2
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Ян
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
2
Ганновер 96
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3