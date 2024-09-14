  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 17076
Дармштадт
1:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
5' Желтая карточка
Кёлер Свен
9' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:0
29' Гол
Лопес Серхио
30' Красная карточка
Даниэль Шернинг
45' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
45' Желтая карточка
Риттмюллер Марвин
1:1
86' Гол
Сабо Левенте
90' Желтая карточка
Max Marie
90' Желтая карточка
Kai Klefisch
90' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
90' Желтая карточка
Конте Кристиан
90'+9

Ход матча

5'
 
Кёлер Свен
9'
 
Еккель Пауль
29'
Лопес Серхио
1:0
30'
 
Даниэль Шернинг
45'
 
Кауфманн Фабио
45'
 
Риттмюллер Марвин
58'
 
Max Marie
Риттмюллер Марвин
58'
 
Сабо Левенте
Полтер Себастьян
66'
Папела Мервиль
Марсейлер Лука
 
66'
Лакенмахер Финн-Лука
Лидберг Исак
 
72'
 
Johan Gomez
Краусе Робин
78'
 
Белль-Белль Леон
Фабио Ди-Мичели
79'
 
Конте Кристиан
Еккель Пауль
80'
Маглица Матей
Корредо Килиан
 
83'
Гьясула Клаус
Мюллер Андреас
 
86'
1:1
Сабо Левенте
(Филипп Райан)
90'
 
Max Marie
90'
Kai Klefisch
 
90'
 
Белль-Белль Леон
90'
 
Конте Кристиан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 484
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Марсейлер
Лука
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
5
Иванов
Роберт
18
Риттмюллер
Марвин
22
Фабио
Ди-Мичели
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
7
Кауфманн
Фабио
17
Полтер
Себастьян
9
Филипп
Райан
Дармштадт
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Айнтрахт Бр

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Серхио 1 0.2
Лидберг Исак 1 0.2
Вильхельмссон Оскар 1 0.2
Kai Klefisch 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 1 0.2
Бисакшич Эрмин 1 0.2
Элерс Кевин 1 0.2
Сабо Левенте 1 0.2
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Kai Klefisch 1 0
Маглица Матей 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Шернинг 1 1
Кёлер Свен 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Еккель Пауль 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3
Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4

Результаты матчей

Дармштадт
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
5.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
8.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Падерборн Михель Свен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Конте Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Белль-Белль Леон получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Кай Клефиш получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Max Marie получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Филипп Райан сделал результативную передачу.
  • 86'
    Г О О О О Л - Сабо Левенте бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Полтер Себастьян уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Риттмюллер Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Кауфманн Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Даниэль Шернинг увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Г О О О О Л - Лопес Серхио бьет в цель!
    • 9'
      Еккель Пауль получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Кёлер Свен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр онлайн

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