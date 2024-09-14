Тур: 5. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17076
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаКёлер Свен
9' Желтая карточкаЕккель Пауль
1:0
29' ГолЛопес Серхио
30' Красная карточкаДаниэль Шернинг
45' Желтая карточкаКауфманн Фабио
45' Желтая карточкаРиттмюллер Марвин
1:1
86' ГолСабо Левенте
90' Желтая карточкаMax Marie
90' Желтая карточкаKai Klefisch
90' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
90' Желтая карточкаКонте Кристиан
90'+9
Ход матча
5'
9'
29'
1:0
30'
45'
86'
1:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 484
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
15 Max Marie
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Дармштадт
Айнтрахт Бр
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Серхио
|1
|0.2
|Лидберг Исак
|1
|0.2
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.2
|Kai Klefisch
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|1
|0.2
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.2
|Элерс Кевин
|1
|0.2
|Сабо Левенте
|1
|0.2
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Шернинг
|1
|1
|Кёлер Свен
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3
Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4
Результаты матчей
Дармштадт
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3