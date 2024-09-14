Тур: 5. Стадион: Донауштадион. Зрители: 17400
0'
21' Желтая карточкаМайер Филипп
45' Желтая карточкаЯндер Каспар
1:0
51' ГолТелалович Семир
54' Желтая карточкаЮстван Юлиан
58' Желтая карточкаОкунуки Кандзи
1:1
64' ГолЦимас Стефанос
65' Желтая карточкаКастроп Йенс
67' Желтая карточкаДанило Соарес
72' Желтая карточкаБрандт Макс
88' Желтая карточкаЛаурин Ульрих
90' Желтая карточкаРайхерт Йоханнес
90' Желтая карточкаОртаг Кристиан
1:2
90' ПенальтиДуман Тайлан
90' Желтая карточкаДуман Тайлан
90' Красная карточкаЦимас Стефанос
90'+13
Ход матча
21'
45'
51'
54'
58'
64'
1:1
65'
67'
72'
88'
90'
90'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
345 Количество передач 459
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
17
Кастроп
Йенс
31
Кнохе
Робин
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
- Нападающий
-
33 Хигль ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Ульм 1846
Нюрнберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|2 (1)
|0.4
|Телалович Семир
|1
|0.2
|Райхерт Йоханнес
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.2
|Окунуки Кандзи
|1
|0.2
|Шлаймер Лукас
|1
|0.2
|Шевчик Михал
|1
|0.2
|Яндер Каспар
|1
|0.2
|Цимас Стефанос
|1
|0.2
|Rafael Lubach
|1
|0.2
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.2
|Валентини Энрико
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Филипп
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Рёш Ромарио
|2
|0
|Брандт Макс
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Штромпф Филипп
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|4
|0
|Яндер Каспар
|2
|1
|Флик Флориан
|2
|0
|Цимас Стефанос
|0
|1
|Серра Янни
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Ульм 1846
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
3
Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
5
83%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
5
71%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4
Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Результаты матчей
Ульм 1846
Нюрнберг
Точный счет
1:2
3 раза 100%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3