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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 17400
Ульм 1846
1:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
21' Желтая карточка
Майер Филипп
45' Желтая карточка
Яндер Каспар
1:0
51' Гол
Телалович Семир
54' Желтая карточка
Юстван Юлиан
58' Желтая карточка
Окунуки Кандзи
1:1
64' Гол
Цимас Стефанос
65' Желтая карточка
Кастроп Йенс
67' Желтая карточка
Данило Соарес
72' Желтая карточка
Брандт Макс
88' Желтая карточка
Лаурин Ульрих
90' Желтая карточка
Райхерт Йоханнес
90' Желтая карточка
Ортаг Кристиан
1:2
90' Пенальти
Думан Тайлан
90' Желтая карточка
Думан Тайлан
90' Красная карточка
Цимас Стефанос
90'+13

Ход матча

21'
Майер Филипп
 
27'
Алльгайер Бастиан
Штолль Леннарт
 
45'
 
Яндер Каспар
46'
Хесса Деннис
Нельсон Джейден
 
46'
Брандт Макс
Майер Филипп
 
51'
Телалович Семир
(Райхерт Йоханнес)
1:0
54'
 
Юстван Юлиан
58'
 
Окунуки Кандзи
Форкел Дастин
58'
 
Цимас Стефанос
Голлер Беньямин
58'
 
Окунуки Кандзи
64'
1:1
Цимас Стефанос
(Кастроп Йенс)
65'
 
Кастроп Йенс
67'
 
Данило Соарес
68'
 
Думан Тайлан
Юстван Юлиан
72'
Брандт Макс
 
81'
Лаурин Ульрих
Телалович Семир
 
82'
Хигль Феликс
Хюрюлайнен Лука
 
88'
Лаурин Ульрих
 
90'
Райхерт Йоханнес
 
90'
Ортаг Кристиан
 
90'
1:2
Думан Тайлан
90'
 
Думан Тайлан
90'
 
Цимас Стефанос
90'
 
Карафиат Ондржей
Яндер Каспар

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 345 Количество передач 459
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
38
Хюрюлайнен
Лука
30
Краттенмахер
Морис
13
Нельсон
Джейден
29
Телалович
Семир
1
Рейхерт
Ян
17
Кастроп
Йенс
31
Кнохе
Робин
4
Ельч
Финн
3
Данило
Соарес
14
Голлер
Беньямин
10
Юстван
Юлиан
6
Флик
Флориан
20
Яндер
Каспар
34
Форкел
Дастин
36
Шлаймер
Лукас
Ульм 1846
3-4-2-1
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Ульм 1846
Нюрнберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 2 (1) 0.4
Телалович Семир 1 0.2
Райхерт Йоханнес 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.2
Окунуки Кандзи 1 0.2
Шлаймер Лукас 1 0.2
Шевчик Михал 1 0.2
Яндер Каспар 1 0.2
Цимас Стефанос 1 0.2
Rafael Lubach 1 0.2
Думан Тайлан 1 (1) 0.2
Валентини Энрико 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Кастроп Йенс 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Филипп 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Рёш Ромарио 2 0
Брандт Макс 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Хесса Деннис 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Штромпф Филипп 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 4 0
Яндер Каспар 2 1
Флик Флориан 2 0
Цимас Стефанос 0 1
Серра Янни 1 0
Думан Тайлан 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Ульм 1846
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
3
Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
5
83%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
5
71%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4
Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4

Результаты матчей

Ульм 1846
Нюрнберг

Точный счет

1:2
3 раза 100%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
5.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
8.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Падерборн Михель Свен 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Майер Филипп уходит с поля. Брандт Макс выходит вместо него
    • 46'
      Джейден Нельсон уходит с поля. Хесса Деннис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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