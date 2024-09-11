Тур: 8. Стадион: Факел.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Пари НН
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
84
126
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.14
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.14
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.14
|Калинин Игорь
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|2
|0.29
|Ожегович Огнен
|1
|0.14
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.14
|Царукян Валерий
|1
|0.14
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.14
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Дзиов Макс
|2
|0
|Брахими Мохамед
|2
|0
|Марков Евгений
|0
|1
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|3
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Боселли Хуан
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
0
1
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Пари НН
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
4
80%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
25%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0
Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1
Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1
Результаты матчей
Факел
Пари НН
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Факел
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Пари НН
Исход игры
Факел
63.9% (46)
Ничья
26.4% (19)
Пари НН
9.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.16% (19)
Меньше
69.84% (44)
Обе команды забьют
Да
53.97% (34)
Нет
46.03% (29)
Популярный счёт
1:0 Факел
30.6% (22)
2:1 Факел
22.2% (16)
1:1 Ничья
20.8% (15)
0:1 Пари НН
4.2% (3)
1:2 Пари НН
2.8% (2)
2:0 Факел
2.8% (2)
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