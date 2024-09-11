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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Факел
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 72
Факел 63.9% (46)
X 26.4% (19)
Пари НН 9.7% (7)
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История личных встреч

Факел
Пари НН

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

84
126

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.14
Гиоргобиани Николай 1 0.14
Ильин Владимир 1 (1) 0.14
Калинин Игорь 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 2 0.29
Ожегович Огнен 1 0.14
Зе Турбо Жозе 1 0.14
Царукян Валерий 1 0.14
Калинский Николай 1 (1) 0.14
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Брызгалов Сергей 1 1
Квеквескири Ираклий 2 0
Ильин Владимир 2 0
Дзиов Макс 2 0
Брахими Мохамед 2 0
Марков Евгений 0 1
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0
Мухин Антон 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

0
1
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Пари НН
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
4
80%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
25%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0
Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1
Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1

Результаты матчей

Факел
Пари НН

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Факел
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Ростов
 Заявка 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов.



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    • Прогнозы 72
    Факел 63.9% (46)
    X 26.4% (19)
    Пари НН 9.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Пари НН
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Пари НН

    Исход игры
    Факел
    63.9% (46)
    Ничья
    26.4% (19)
    Пари НН
    9.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.16% (19)
    Меньше
    69.84% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    53.97% (34)
    Нет
    46.03% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Факел
    30.6% (22)
    2:1 Факел
    22.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.8% (15)
    0:1 Пари НН
    4.2% (3)
    1:2 Пари НН
    2.8% (2)
    2:0 Факел
    2.8% (2)
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