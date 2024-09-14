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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Конец матча
Катанзаро
0'
50' Желтая карточка
Помпетти Марко
76' Желтая карточка
Francesco Amatucci
79' Желтая карточка
Анжели Маттео
89' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
90'+8

Ход матча

46'
 
Д'Аллесандро Марко
Бузо Николо
50'
 
Помпетти Марко
62'
Пандольфи Лука
Federico Casolari
 
62'
Дезогус Якопо
Рабби Симоне
 
63'
 
Filippo Pittarello
Бьяши Томмазо
63'
 
Сек Демба
Компаньон Маттиа
76'
Francesco Amatucci
 
78'
Кассано Клаудио
Mario Ravasio
 
79'
Анжели Маттео
 
86'
 
Кулибали Мамаду
Йемелло Пьетро
86'
Сальви Алессандро
Машанджело Эдоардо
 
86'
Тессьоре Андреа
Francesco Amatucci
 
89'
 
Петриччоне Якопо

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 483
  • 40 Владение мячом, % 60
78
Маньеро
Лука
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
5
Federico
Casolari
16
Вита
Алессио
91
Mario
Ravasio
21
Рабби
Симоне
22
Пильячелли
Мирко
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
7
Компаньон
Маттиа
10
Петриччоне
Якопо
21
Помпетти
Марко
45
Бузо
Николо
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Читтаделла
4-3-1-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Катанзаро

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 1 0.2
Кариссони Лоренцо 1 0.2
Mario Ravasio 1 0.2
Рабби Симоне 1 0.2
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.4
Бьяши Томмазо 1 0.2
Йемелло Пьетро 1 0.2
Шитум Марио 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 2 1
Анжели Маттео 3 0
Francesco Amatucci 3 0
Бранка Симоне 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Кастари Элхан 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Помпетти Марко 1 0
Бонини Федерико 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0
Катанзаро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Читтаделла
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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