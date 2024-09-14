Тур: 5. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаПомпетти Марко
76' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
79' Желтая карточкаАнжели Маттео
89' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
90'+8
Ход матча
50'
79'
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 483
-
40 Владение мячом, % 60
78
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
92
Шитум
Марио
45
Бузо
Николо
- Основной состав
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Читтаделла
Катанзаро
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.2
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.2
|Mario Ravasio
|1
|0.2
|Рабби Симоне
|1
|0.2
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.4
|Бьяши Томмазо
|1
|0.2
|Йемелло Пьетро
|1
|0.2
|Шитум Марио
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|2
|1
|Анжели Маттео
|3
|0
|Francesco Amatucci
|3
|0
|Бранка Симоне
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бонини Федерико
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0
Катанзаро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2
Результаты матчей
Читтаделла
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Модена
|Мендеш Педру
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3