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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кремонезе
1:1
Конец матча
Специя
0'
1:0
33' Гол
Коллоколо Микеле
64' Желтая карточка
Майер Жан
1:1
65' Гол
Христов Петко
71' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
76' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
90' Желтая карточка
Бертола Николо
90' Желтая карточка
Надь Адам
90'+8
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
23
Чеккерини
Федерико
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
18
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
20
Васкес
Франко
3
Квальята
Джакомо
90
Бонаццоли
Федерико
99
Насти
Марко
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
32
Виньяли
Лука
29
Кассата
Франческо
5
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
31
Аурелио
Джузеппе
27
Солери
Эдоардо
20
Ди
Серио
Джузеппе
Кремонезе
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Специя

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.57

Среднее время на гол

56
157

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллоколо Микеле 2 0.4
Йонсен Деннис 1 0.2
Насти Марко 1 0.2
Серникола Леонардо 1 0.2
Васкес Франко 1 (1) 0.2
Майер Жан 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертола Николо 2 0.4
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.2
Христов Петко 1 0.2
Солери Эдоардо 1 0.2
Аурелио Джузеппе 1 0.2
Эспозито Франческо 1 0.2
Бандинелли Филиппо 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Барбьери Томмазо 2 0
Майер Жан 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Антов Валентин 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бертола Николо 3 0
Надь Адам 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Матею Алеш 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Кассата Франческо 1 0
Христов Петко 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0
Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2
Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Специя

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
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