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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Бари
2:0
Конец матча
Мантуя
0'
30' Желтая карточка
Лелла Нунцио
1:0
31' Гол
Лелла Нунцио
33' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
36' Желтая карточка
Викари Франческо
42' Желтая карточка
Солини Маттео
45' Желтая карточка
Francesco Galuppini
81' Красная карточка
Тримболи Симоне
2:0
89' Гол
Мантовани Валерио
90'+10

Ход матча

30'
Лелла Нунцио
 
31'
Лелла Нунцио
(Дорваль Мехди)
1:0
33'
Пучино Раффаэле
 
36'
Викари Франческо
 
42'
 
Солини Маттео
45'
 
Francesco Galuppini
52'
Nosa Edward Obaretin
Викари Франческо
 
52'
Новакович Андрия
Ласанья Кевин
 
59'
 
Манкузо Леонардо
Менса Дэвис
67'
Сгарби Лоренцо
Фалетти Сесар
 
72'
 
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
73'
 
Francesco Ruocco
Араму Маттиа
73'
 
Визер Давид
Antonio Fiori
76'
Сако Коли
Лелла Нунцио
 
76'
Фавазули Костантино
Дорваль Мехди
 
79'
 
Alessandro Debenedetti
Радаелли Николо
81'
 
Тримболи Симоне
89'
Мантовани Валерио
(Сгарби Лоренцо)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 29
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 255 Количество передач 609
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
28
Лелла
Нунцио
93
Дорваль
Мехди
15
Ласанья
Кевин
19
Фалетти
Сесар
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
13
Бриньяни
Фабрицио
4
Солини
Маттео
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
24
Federico
Artioli
14
Francesco
Galuppini
70
Араму
Маттиа
11
Antonio
Fiori
7
Менса
Дэвис
Бари
3-5-2
Мантуя
4-2-3-1

История личных встреч

Бари
Мантуя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:2
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 0.2
Риччи Джакомо 1 0.2
Новакович Андрия 1 0.2
Мантовани Валерио 1 0.2
Лелла Нунцио 1 0.2
Сгарби Лоренцо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.4
Antonio Fiori 1 0.2
Francesco Galuppini 1 0.2
Солини Маттео 1 0.2
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Francesco Ruocco 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пучино Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Новакович Андрия 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 2 0
Тримболи Симоне 0 1
Francesco Galuppini 1 0
Редольфи Алекс 1 0
Менса Дэвис 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1
Мантуя
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2
Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1

Результаты матчей

Бари
Мантуя

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бари
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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