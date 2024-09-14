Тур: 5. Стадион: Сан Никола.
0'
30' Желтая карточкаЛелла Нунцио
1:0
31' ГолЛелла Нунцио
33' Желтая карточкаПучино Раффаэле
36' Желтая карточкаВикари Франческо
42' Желтая карточкаСолини Маттео
45' Желтая карточкаFrancesco Galuppini
81' Красная карточкаТримболи Симоне
2:0
89' ГолМантовани Валерио
90'+10
Ход матча
30'
31'
1:0
33'
36'
42'
81'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 29
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
255 Количество передач 609
-
30 Владение мячом, % 70
28
Лелла
Нунцио
70
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
История личных встреч
Бари
Мантуя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|1
|0.2
|Риччи Джакомо
|1
|0.2
|Новакович Андрия
|1
|0.2
|Мантовани Валерио
|1
|0.2
|Лелла Нунцио
|1
|0.2
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.4
|Antonio Fiori
|1
|0.2
|Francesco Galuppini
|1
|0.2
|Солини Маттео
|1
|0.2
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Francesco Ruocco
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Тримболи Симоне
|0
|1
|Francesco Galuppini
|1
|0
|Редольфи Алекс
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1
Мантуя
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2
Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1
Результаты матчей
Бари
Мантуя
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бари
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Модена
|Мендеш Педру
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3