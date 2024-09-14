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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Юве Стабия
1:3
Конец матча
Палермо
0'
0:1
18' Гол
Сегре Джакопо
0:2
43' Гол
Анри Тома
45' Желтая карточка
Giuseppe Leone
55' Желтая карточка
Инсинье Роберто
1:2
61' Гол
Адоранте Андреа
66' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
67' Желтая карточка
Флориани Романо
1:3
79' Пенальти
Брунори Маттео
83' Желтая карточка
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Сегре Джакопо
(Ди Франческо Федерико)
29'
 
Раноккья Филиппо
Блен Алексис
43'
0:2
Анри Тома
(Ди Франческо Федерико)
45'
Giuseppe Leone
 
46'
Канделлоне Леонардо
Роккетти Юри
 
55'
 
Инсинье Роберто
57'
 
Ди Мариано Франческо
Ди Франческо Федерико
58'
 
Ле Дуарон Жереми
Инсинье Роберто
61'
Адоранте Андреа
(Бульо Давиде)
1:2
66'
 
Пьероцци Никколо
67'
Флориани Романо
 
72'
 
Лунн Кристоффер
Пьероцци Никколо
72'
 
Брунори Маттео
Анри Тома
79'
1:3
Брунори Маттео
80'
Майстро Фабио
Пископо Кевин
 
83'
 
85'
Enrico Piovanello
Мости Никола
 
85'
Артистико Габриэле
Адоранте Андреа
 
85'
Tommaso Di Marco
Giuseppe Leone
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 582 Количество передач 259
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Тиам
Демба
13
Matteo
Baldi
4
Marco
Ruggero
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
3
Роккетти
Юри
98
Мости
Никола
9
Адоранте
Андреа
11
Пископо
Кевин
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
32
Чеккарони
Пьетро
43
Николау
Димитрис
27
Пьероцци
Никколо
6
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
28
Блен
Алексис
17
Ди
Франческо
Федерико
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
Юве Стабия
3-4-3
Палермо
4-1-3-2

История личных встреч

Юве Стабия
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СC
3:1
СC
0:0
СCПВК
0:2
СC
2:4
СC
1:2
СB
0:3
СB
3:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1.67

Среднее время на гол

360
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.2
Пископо Кевин 1 0.2
Адоранте Андреа 1 0.2
Артистико Габриэле 1 0.2
Francesco Folino 1 0.2
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.2
Ди Мариано Франческо 1 0.2
Анри Тома 1 0.2
Сегре Джакопо 1 0.2
Брунори Маттео 1 (1) 0.2
Ди Франческо Федерико 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 3 1
Marco Ruggero 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Флориани Романо 2 0
Matteo Baldi 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Marco Bellich 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Диаките Салим 1 0
Педа Патрик 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3
Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0
Палермо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0
Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3

Результаты матчей

Юве Стабия
Палермо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
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