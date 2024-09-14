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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Брешия
4:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
7' Гол
Ante Matej Juric
2:0
19' Гол
Ante Matej Juric
3:0
35' Гол
Олзер Джакомо
47' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
53' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
57' Красная карточка
Дарбо Эбрима
82' Желтая карточка
Джелли Франческо
4:0
83' Пенальти
Мончини Габриэле
90'+3
1
Леццерини
Лука
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
25
Бизоли
Димитри
18
Яллоу
Александр
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
23
Галацци
Николас
7
Ante
Matej
Juric
13
Соррентино
Алессандро
20
Ойоно
Энтони
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
3
Марчицца
Риккардо
79
Gabriele
Bracaglia
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
70
Партипило
Антони
28
Ди
Стефано
Филиппо
74
Тсаджут
Франк
Брешия
3-5-2
Фрозиноне
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Фрозиноне

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:3
СB
3:0
СB
2:2
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:2
ТМК
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.4
Ante Matej Juric 2 0.4
Коррадо Никколо 1 0.2
Олзер Джакомо 1 0.2
Мончини Габриэле 1 (1) 0.2
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.4
Чуни Марвин 1 0.2
Амброзино Джузеппе 1 0.2
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Веррет Маттиас 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0
Ante Matej Juric 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Марчицца Риккардо 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Matteo Cichella 0 1
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Джелли Франческо 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Ойоно Жереми 1 0

Результаты матчей

Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1
Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2
Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3

Результаты матчей

Брешия
Фрозиноне

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брешия
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кремонезе
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Чезена
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Катанзаро
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
20.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
17.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Модена Мендеш Педру 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
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