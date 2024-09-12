Тур: 8. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
45 матчей
22.2%
24.4%
53.4%
10 побед 11 ничьих 24 победы
Первый тайм
24.4%
51.1%
24.5%
11 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
13.3%
42.2%
44.5%
6 побед 19 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.86
0.91
Среднее время на гол
104
98
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.26
1.45
Среднее время на гол
71
61
Всего голов
48
53
Голов в среднем за матч
1.07
1.18
Тотал матчей
2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
84
76
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.57
|Дивеев Игорь
|4
|0.57
|Мусаев Тамерлан
|4
|0.57
|Мойзес Роберто
|2
|0.29
|Келлвен Дуглас
|1
|0.14
|Круговой Данил
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1
|Педро дос Сантос
|3
|0.43
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.43
|Гонду Лусиано
|2
|0.29
|Вендел Маркус
|1
|0.14
|Мостовой Андрей
|1
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.14
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Мойзес Роберто
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Зенит
Точный счет
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
34
43
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
26.1% (24)
Ничья
20.7% (19)
Зенит
53.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
66.1% (39)
Меньше
33.9% (20)
Обе команды забьют
Да
84.75% (50)
Нет
15.25% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.9% (22)
1:1 Ничья
13% (12)
2:1 ЦСКА Москва
8.7% (8)
2:3 Зенит
4.3% (4)
0:1 Зенит
4.3% (4)
1:0 ЦСКА Москва
3.3% (3)
1:3 Зенит
2.2% (2)
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