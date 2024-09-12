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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 91
ЦСКА Москва 26.4% (24)
X 19.8% (18)
Зенит 53.8% (49)
Все прогнозы
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

45 матчей

22.2%
24.4%
53.4%
10 побед 11 ничьих 24 победы

Первый тайм

24.4%
51.1%
24.5%
11 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
42.2%
44.5%
6 побед 19 ничьих 20 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.86
0.91

Среднее время на гол

104
98

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.45

Среднее время на гол

71
61

Всего голов

48
53

Голов в среднем за матч

1.07
1.18

Тотал матчей

2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

84
76

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.57
Дивеев Игорь 4 0.57
Мусаев Тамерлан 4 0.57
Мойзес Роберто 2 0.29
Келлвен Дуглас 1 0.14
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1
Педро дос Сантос 3 0.43
Кассьерра Матео 3 (1) 0.43
Гонду Лусиано 2 0.29
Вендел Маркус 1 0.14
Мостовой Андрей 1 0.14
Изидор Вильсон 1 0.14
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сергеев Иван 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Виллиан Роша 1 0
Гайич Милан III 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Зенит

Точный счет

0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
4
3
2
5
3.5
3
4
1
6
4.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Ростов
 Заявка 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 91
    ЦСКА Москва 26.4% (24)
    X 19.8% (18)
    Зенит 53.8% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    ЦСКА Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    26.1% (24)
    Ничья
    20.7% (19)
    Зенит
    53.3% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (39)
    Меньше
    33.9% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (50)
    Нет
    15.25% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.9% (22)
    1:1 Ничья
    13% (12)
    2:1 ЦСКА Москва
    8.7% (8)
    2:3 Зенит
    4.3% (4)
    0:1 Зенит
    4.3% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.3% (3)
    1:3 Зенит
    2.2% (2)
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    ЦСКА Москва
    Зенит
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