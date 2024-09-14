Тур: 22. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
16' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
18' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
25' Желтая карточкаRemi Svindland
29' Желтая карточкаНджиэ Мусса
33' Желтая карточкаAyoub Aleesami
1:0
39' Гол в свои воротаАлеесами Хайтам
41' Желтая карточкаБелл Джо
41' Желтая карточкаТрипич Златко
70' Желтая карточкаSverre Hakami Sandal
Ход матча
16'
18'
25'
29'
33'
39'
1:0
41'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
292 Количество передач 126
-
59 Владение мячом, % 41
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Викинг
КФУМ Осло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
30
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.41
|Свеннсен Сандер
|6
|0.27
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.23
|Кристиансен Петер
|3
|0.14
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.09
|Edvin Austboe
|2
|0.09
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.09
|Эукленн Сондре
|2
|0.09
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Д'Агостино Николас
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.43
|Носа Даль Петтер
|5
|0.24
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.1
|Simen Hestnes
|2
|0.1
|Haakon Hoseth
|2
|0.1
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.1
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|4
|1
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
4
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
8
Викинг
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
КФУМ Осло
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
6
38%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
16
11
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
8
50%
3
27%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
4
27%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
37
27
10 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
5%
1
4%
1-15
5
14%
4
15%
16-30
3
8%
6
22%
31-45
7
19%
5
19%
46-60
7
19%
6
22%
61-75
13
35%
5
19%
76-90
Пропущено
29
23
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
14%
4
17%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
17%
5
22%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
5
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3
Результаты матчей
Викинг
КФУМ Осло
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Викинг
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
29
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
54
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
164
1110
713
615
317
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|1:0
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|3.
|20
|10
|6
|4
|33 - 25
|36
|4.
|20
|10
|4
|6
|38 - 23
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|21
|10
|3
|8
|34 - 33
|33
|7.
|0:1
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|8.
|21
|7
|5
|9
|32 - 43
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|10.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|11.
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|9.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6