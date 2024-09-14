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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Викинг
1:0
Конец матча
КФУМ Осло
0'
16' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
18' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
25' Желтая карточка
Remi Svindland
29' Желтая карточка
Нджиэ Мусса
33' Желтая карточка
Ayoub Aleesami
1:0
39' Гол в свои ворота
Алеесами Хайтам
41' Желтая карточка
Белл Джо
41' Желтая карточка
Трипич Златко
70' Желтая карточка
Sverre Hakami Sandal
90' Желтая карточка
Johannes Hummelvoll-Nunez
90' Желтая карточка
Де Ланлай Янн-Эрик
90'+5

Ход матча

16'
 
Алеесами Хайтам
18'
Стенснесс Джанни
 
25'
 
Remi Svindland
29'
 
Нджиэ Мусса
33'
 
Ayoub Aleesami
37'
Кристиансен Петер
Edvin Austboe
 
39'
Алеесами Хайтам
1:0
41'
Белл Джо
 
41'
Трипич Златко
 
46'
 
Teodor Berg Haltvik
Нджиэ Мусса
57'
Веватне Вильяр
Урбанчич Йошт
 
69'
 
Jonas Lange Hjorth
Remi Svindland
70'
 
Sverre Hakami Sandal
76'
 
Mame Mor Ndiaye
Ayoub Aleesami
83'
Финнделл Хампус
Хауген Херман
 
83'
Каппис Кристиан
Белл Джо
 
83'
Хеггхейм Хенрик
Свеннсен Сандер
 
90'
 
Johannes Hummelvoll-Nunez
90'
Де Ланлай Янн-Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 491 Количество передач 388
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Эстбе
Арилд
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
23
Урбанчич
Йошт
10
Трипич
Златко
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
17
Edvin
Austboe
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
22
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
6
Remi
Svindland
42
David
Hickson
25
Sverre
Hakami
Sandal
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
Викинг
4-5-1
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Викинг
КФУМ Осло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:2
К
0:5

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
30

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.41
Свеннсен Сандер 6 0.27
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.23
Кристиансен Петер 3 0.14
Simen Kvia-Egeskog 2 0.09
Edvin Austboe 2 0.09
Танген Харальд 2 0.09
Бьёрсхоль Сондре 2 0.09
Эукленн Сондре 2 0.09
Веватне Вильяр 1 0.05
Д'Агостино Николас 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.43
Носа Даль Петтер 5 0.24
Robin Rasch 2 (1) 0.1
Simen Hestnes 2 0.1
Haakon Hoseth 2 0.1
Mame Mor Ndiaye 2 0.1
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Белл Джо 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Диоп Джибрил 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 4 1
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
5
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
КФУМ Осло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
8
Викинг
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
КФУМ Осло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
7
41%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

16
11
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
8
50%
3
27%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
4
27%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Забито

37
28
10 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
5%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
7
19%
5
18%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
13
35%
5
18%
76-90

Пропущено

30
23
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
5
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3

Результаты матчей

Викинг
КФУМ Осло

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Викинг
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
2
9
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
16
5
11
11
1.5
7
14
6
16
2.5
3
18
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 20 10 6 4 33 - 25 36
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 21 7 5 9 32 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • 70'
    Sverre Hakami Sandal получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Тактическая замена. Remi Svindland уходит с поля и его заменяет Jonas Lange Hjorth
  • 57'
    Jost Urbancic получил травму и заменен. Веватне Вильяр выходит на поле.
  • 46'
    Тактическая замена. Нджиэ Мусса уходит с поля и его заменяет Teodor Berg Haltvik
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Белл Джо получил желтую карточку от судьи
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