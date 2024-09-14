Тур: 22. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
16' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
18' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
25' Желтая карточкаRemi Svindland
29' Желтая карточкаНджиэ Мусса
33' Желтая карточкаAyoub Aleesami
1:0
39' Гол в свои воротаАлеесами Хайтам
41' Желтая карточкаБелл Джо
41' Желтая карточкаТрипич Златко
70' Желтая карточкаSverre Hakami Sandal
90' Желтая карточкаJohannes Hummelvoll-Nunez
90' Желтая карточкаДе Ланлай Янн-Эрик
90'+5
Ход матча
16'
18'
25'
29'
33'
39'
1:0
41'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
491 Количество передач 388
-
55 Владение мячом, % 45
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Викинг
КФУМ Осло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
30
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.41
|Свеннсен Сандер
|6
|0.27
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.23
|Кристиансен Петер
|3
|0.14
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.09
|Edvin Austboe
|2
|0.09
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.09
|Эукленн Сондре
|2
|0.09
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Д'Агостино Николас
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.43
|Носа Даль Петтер
|5
|0.24
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.1
|Simen Hestnes
|2
|0.1
|Haakon Hoseth
|2
|0.1
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.1
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|4
|1
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
5
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
КФУМ Осло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
8
Викинг
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
КФУМ Осло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
7
41%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
16
11
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
8
50%
3
27%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
4
27%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
37
28
10 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
5%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
7
19%
5
18%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
13
35%
5
18%
76-90
Пропущено
30
23
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
13%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
5
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3
Результаты матчей
Викинг
КФУМ Осло
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Викинг
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
29
39
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
55
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
165
1111
714
616
318
220
121
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6