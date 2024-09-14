Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мартинес Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Копенгаген

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

41' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

40' Мартинес Эмилиано пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

40' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Хорошую попытку сделал Мбабу Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Копенгаген

35' Серенсен Оливер наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

35' Андерссон Йоэль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Копенгаген

33' Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Элиас Олафссон прыгнул не в ту сторону.

31' Матч возобновлен

31' После проверки VAR судья не изменил решения - Копенгаген пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

30' Удар от ворот произведет Копенгаген

30' Франкулино не смог попасть в створ ударом издали

30' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

27' О, нет. Из многообещающей позиции Дикс Кевин из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

27' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

24' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

24' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Франкулино из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Лерагер Лукас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Осорио Дарио бьет со штрафного в створ, но Натан Тротт держит все под контролем

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Кухта Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

6' Онугха Герман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

2' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля