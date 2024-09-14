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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11599 Главный судья: Сундберг Якоб
Мидтьюлланн
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
31' Пенальти
Дикс Кевин
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Онугха Герман
61' Желтая карточка
Нееструп Якоб
68' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
1:1
69' Гол
Серенсен Оливер
72' Желтая карточка
Лерагер Лукас
75' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
2:1
79' Гол
Осман Диао
79' Желтая карточка
Осман Диао
82' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
85' Желтая карточка
Франкулино
90' Желтая карточка
Перейра Габриэл
90' Желтая карточка
Дилейни Томас
90'+6

Ход матча

31'
0:1
Дикс Кевин
58'
 
Онугха Герман
61'
 
Нееструп Якоб
63'
Чилуфя Эдвард
Кухта Ян
 
64'
Бисков Вальдемар
Симсир Араль
 
68'
 
Хацидиакос Пантелис
69'
Серенсен Оливер
(Осман Диао)
1:1
72'
 
Лерагер Лукас
73'
 
Корнелиус Андреас
Маттссон Магнус
73'
 
Фрохолдт Виктор
Ачури Мохамед Элиас
75'
Мартинес Эмилиано
 
79'
Осман Диао
2:1
79'
Осман Диао
 
82'
 
Корнелиус Андреас
84'
 
Классон Виктор
Хацидиакос Пантелис
84'
 
Уэскас Родриго
Гочолеишвили Гиорги
85'
Франкулино
 
86'
Кастильо Денил
Франкулино
 
86'
 
Oliver Hojer
Эльюнусси Мохамед
90'
 
Перейра Габриэл
90'
Ли Хан-Беом
Осорио Дарио
 
90'
 
Дилейни Томас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 17 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 334 Количество передач 360
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
30
Ачури
Мохамед
Элиас
9
Онугха
Герман
Мидтьюлланн
4-4-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Копенгаген

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
29%
6.5%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 23 победы

59 матчей

44.1%
15.3%
40.6%
26 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

33.9%
37.3%
28.8%
20 побед 22 ничьи 17 побед

Второй тайм

39%
22%
39%
23 победы 13 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:2
СД
2:2
СД
2:0
К
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.93
1.27

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.83
1.24

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

111
74

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 4 0.5
Букса Адам 3 0.38
Франкулино 2 0.25
Осман Диао 2 0.25
Брюнхильдсен Ола 2 0.25
Чилуфя Эдвард 1 0.13
Симсир Араль 1 0.13
Габриэль Адам 1 0.13
Осорио Дарио 1 0.13
Андерссон Йоэль 0 0
Кухта Ян 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 5 0.63
Эльюнусси Мохамед 4 0.5
Дикс Кевин 2 (2) 0.25
Дилейни Томас 1 0.13
Классон Виктор 1 0.13
Перейра Габриэл 1 0.13
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.13
Фальк Расмус 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Осорио Дарио 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Лопес Маркос 0 1
Дилейни Томас 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Amin Chiakha 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
8
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

8
10
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
4
40%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Копенгаген

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
3
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 7 5 0 2 15 - 9 15
4.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
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