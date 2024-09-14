Тур: 8. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 11599 Главный судья: Сундберг Якоб
2:1
Конец матча
0'
0:1
31' ПенальтиДикс Кевин
58' Undefined phrase: football_event_Онугха Герман
61' Желтая карточкаНееструп Якоб
68' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
1:1
69' ГолСеренсен Оливер
72' Желтая карточкаЛерагер Лукас
75' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
2:1
79' ГолОсман Диао
79' Желтая карточкаОсман Диао
82' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
85' Желтая карточкаФранкулино
90' Желтая карточкаПерейра Габриэл
90' Желтая карточкаДилейни Томас
90'+6
Ход матча
31'
0:1
58'
61'
69'
1:1
72'
79'
2:1
79'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
17 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
334 Количество передач 360
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
25
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
19 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Копенгаген
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
29%
6.5%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 23 победы
59 матчей
44.1%
15.3%
40.6%
26 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
33.9%
37.3%
28.8%
20 побед 22 ничьи 17 побед
Второй тайм
39%
22%
39%
23 победы 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.93
1.27
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.83
1.24
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
111
74
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|4
|0.5
|Букса Адам
|3
|0.38
|Франкулино
|2
|0.25
|Осман Диао
|2
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.25
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.13
|Симсир Араль
|1
|0.13
|Габриэль Адам
|1
|0.13
|Осорио Дарио
|1
|0.13
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|5
|0.63
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.5
|Дикс Кевин
|2 (2)
|0.25
|Дилейни Томас
|1
|0.13
|Классон Виктор
|1
|0.13
|Перейра Габриэл
|1
|0.13
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.13
|Фальк Расмус
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Amin Chiakha
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
8
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
8
10
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
4
40%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2
Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Копенгаген
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|5 (2)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|3