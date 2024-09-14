  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 6372 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Мольде
6:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
1' Гол
Simen Rafn
13' Желтая карточка
Фолл Фаллу
1:1
15' Гол
Хёуген Кристоффер
2:1
28' Гол
Бьорнбак Мартин
3:1
32' Гол
Хауган Эйрик
4:1
52' Гол
Коса Маркус Андреас
5:1
57' Гол
Брюнхильдсен Ола
6:1
61' Гол
Линнес Мартин
90'+3
22
Albert
Posiadala
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
44
Тиджани
Самсон
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
5
Simen
Rafn
20
Кьяер
Йеппе
23
Скогволд
Хенрик
Мольде
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Фредрикстад

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
КН
3:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 10 0.48
Эриксен Кристиан I 9 0.43
Ловик Матиас 4 0.19
Хестад Эйрик 3 0.14
Стеневик Халлдор 2 0.1
Хёуген Кристоффер 2 0.1
Гульбрандсен Фредрик 2 0.1
Хауган Эйрик 2 0.1
Брюнхильдсен Ола 2 0.1
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.1
Линнес Мартин 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Бьорнбак Мартин 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 9 (3) 0.41
Stian Stray Molde 4 0.18
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.14
Sondre Soerloekk 2 0.09
Траоре Маи 2 0.09
Кьяер Йеппе 2 0.09
Ага Оскар 2 (1) 0.09
Магнуссон Юлиус 1 0.05
Simen Rafn 1 0.05
Квиле Сигур 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 4 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Daniel Eid 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
5
Мольде
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Фредрикстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

13
12
Мольде
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Фредрикстад
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

30
17
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 13
5
17%
5
29%
29%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
8
27%
2
12%
61-75
2
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

45
29
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
6
13%
8
28%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
12
27%
3
10%
61-75
4
9%
8
28%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
17%
5
19%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0

Результаты матчей

Мольде
Фредрикстад

Точный счет

3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мольде
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
7
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
15
7
14
7
1.5
8
14
6
15
2.5
3
19
3
18
3.5
2
20
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 20 10 6 4 33 - 25 36
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 21 7 5 9 32 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
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    • 46'
      Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Sondre Soerloekk
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Г О О О О Л - Симен Рафн забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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