Тур: 22. Стадион: Акер. Зрители: 6372 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
6:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолSimen Rafn
13' Желтая карточкаФолл Фаллу
1:1
15' ГолХёуген Кристоффер
2:1
28' ГолБьорнбак Мартин
3:1
32' ГолХауган Эйрик
4:1
52' ГолКоса Маркус Андреас
5:1
57' ГолБрюнхильдсен Ола
6:1
61' ГолЛиннес Мартин
90'+3
Ход матча
1'
0:1
13'
15'
28'
32'
3:1
52'
57'
61'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
12 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
530 Количество передач 333
-
62 Владение мячом, % 38
19
Хауган
Эйрик
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
20
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мольде
Фредрикстад
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|10
|0.48
|Эриксен Кристиан I
|9
|0.43
|Ловик Матиас
|4
|0.19
|Хестад Эйрик
|3
|0.14
|Стеневик Халлдор
|2
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.1
|Хауган Эйрик
|2
|0.1
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.1
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.1
|Линнес Мартин
|1
|0.05
|Оланаре Аарон
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|9 (3)
|0.41
|Stian Stray Molde
|4
|0.18
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.14
|Sondre Soerloekk
|2
|0.09
|Траоре Маи
|2
|0.09
|Кьяер Йеппе
|2
|0.09
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.09
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.05
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Квиле Сигур
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
5
Мольде
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Фредрикстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
13
12
Мольде
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Фредрикстад
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
30
17
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 13
5
17%
5
29%
29%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
8
27%
2
12%
61-75
2
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
45
29
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
6
13%
8
28%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
12
27%
3
10%
61-75
4
9%
8
28%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
17%
5
19%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0
Результаты матчей
Мольде
Фредрикстад
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мольде
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
47
110
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
46
47
28
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
157
147
814
615
319
318
220
120
120
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6