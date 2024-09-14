Тур: 8. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
11
Батчи
Жоау
19
Смолов
Фёдор
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Смолов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Краснодар
Ростов
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
41 матч
51.2%
34.1%
14.7%
21 победа 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.9%
39%
17.1%
18 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Среднее время на гол
53
57
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
0.94
0.96
Среднее время на гол
95
94
Всего голов
56
50
Голов в среднем за матч
1.37
1.22
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|2
|0.29
|Виктор Са
|2
|0.29
|Кордоба Джон
|1
|0.14
|Сперцян Эдуард
|1 (1)
|0.14
|Тормена Витор
|1
|0.14
|Батчи Жоау
|1
|0.14
|Кривцов Никита
|1
|0.14
|Смолов Фёдор
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.57
|Комличенко Николай
|3
|0.43
|Голенков Егор
|2
|0.29
|Лангович Андрей
|1
|0.14
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.14
|Глебов Данил
|1
|0.14
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Виктор Са
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
67%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
4
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1
Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2
Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1
Результаты матчей
Краснодар
Ростов
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Оренбург
|Сахархизан Саид
|4 (1)
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Исход игры
Краснодар
72.3% (107)
Ничья
18.9% (28)
Ростов
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (78)
Меньше
31.58% (36)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39.9% (59)
1:0 Краснодар
9.5% (14)
1:1 Ничья
8.1% (12)
2:0 Краснодар
4.7% (7)
3:2 Краснодар
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Ростов
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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