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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 50000
Кёльн
1:2
Конец матча
Магдебург
0'
18' Желтая карточка
Любичич Деян
27' Желтая карточка
Хоти Анди
29' Желтая карточка
Пакарада Леарт
29' Желтая карточка
Кристиан Титц
45' Желтая карточка
Гнака Силас
1:0
49' Гол
Доунс Дамион
58' Желтая карточка
Мартель Эрик
60' Желтая карточка
Кремпицки Коннор
1:1
66' Гол
Михель Фалько
81' Желтая карточка
Карстенсен Расмус
1:2
83' Гол
Югоне Жан
90'+5

Ход матча

18'
Любичич Деян
 
27'
 
Хоти Анди
29'
Пакарада Леарт
 
29'
 
Кристиан Титц
45'
 
Гнака Силас
46'
 
Нолленбергер Александер
Атик Бариш
46'
 
Михель Фалько
Гнака Силас
49'
Доунс Дамион
(Майна Линтон)
1:0
58'
Мартель Эрик
 
60'
 
Кремпицки Коннор
64'
 
Abu-Bekir El-Zein
Кремпицки Коннор
64'
 
Livan Burcu
Амаечи Ксавьер
66'
1:1
Михель Фалько
(Эль-Ханкури Мохамед)
69'
Карстенсен Расмус
Тилманн Ян
 
76'
Адамян Саркис
Доунс Дамион
 
76'
Вальдшмидт Лука
Майна Линтон
 
81'
Карстенсен Расмус
 
83'
1:2
Югоне Жан
(Карс Мартейн)
88'
Тиггес Штеффен
Julian Pauli
 
90'
 
Tobias Mueller
Карс Мартейн

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 7
  • 13 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 6 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 436 Количество передач 483
  • 50 Владение мячом, % 50
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
19
Мусонда
Лубамба
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
9
Карс
Мартейн
20
Амаечи
Ксавьер
Кёльн
4-4-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майна Линтон 2 0.4
Любичич Деян 2 0.4
Лемперте Тим 2 0.4
Доунс Дамион 2 0.4
Хюберс Тимо 2 0.4
Гусенбашич Денис 1 0.2
Вальдшмидт Лука 1 0.2
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.6
Матисен Маркус 1 0.2
Нолленбергер Александер 1 0.2
Амаечи Ксавьер 1 0.2
Югоне Жан 1 0.2
Хёршер Филипп 1 0.2
Гнака Силас 1 0.2
Михель Фалько 1 0.2
Livan Burcu 1 0.2
Мусонда Лубамба 0 0
Эль-Ханкури Мохамед 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 3 0
Тилманн Ян 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнака Силас 3 0
Матисен Маркус 2 0
Кремпицки Коннор 2 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Эбер Даниэль 1 0
Югоне Жан 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2
Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3

Результаты матчей

Кёльн
Магдебург

Точный счет

1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
6.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (2)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Падерборн Михель Свен 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Гнака Силас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Кристиан Титц получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Пакарада Леарт получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Хоти Анди получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Любичич Деян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кёльн 1:2 Магдебург онлайн

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