Тур: 5. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000
0'
18' Желтая карточкаЛюбичич Деян
27' Желтая карточкаХоти Анди
29' Желтая карточкаПакарада Леарт
29' Желтая карточкаКристиан Титц
45' Желтая карточкаГнака Силас
1:0
49' ГолДоунс Дамион
58' Желтая карточкаМартель Эрик
60' Желтая карточкаКремпицки Коннор
1:1
66' ГолМихель Фалько
81' Желтая карточкаКарстенсен Расмус
1:2
83' ГолЮгоне Жан
90'+5
Ход матча
18'
27'
29'
29'
45'
49'
1:0
58'
60'
66'
83'
1:2
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 7
-
13 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
6 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
436 Количество передач 483
-
50 Владение мячом, % 50
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югоне ЖанЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
29 Livan Burcu
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Кёльн
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майна Линтон
|2
|0.4
|Любичич Деян
|2
|0.4
|Лемперте Тим
|2
|0.4
|Доунс Дамион
|2
|0.4
|Хюберс Тимо
|2
|0.4
|Гусенбашич Денис
|1
|0.2
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.2
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.6
|Матисен Маркус
|1
|0.2
|Нолленбергер Александер
|1
|0.2
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.2
|Югоне Жан
|1
|0.2
|Хёршер Филипп
|1
|0.2
|Гнака Силас
|1
|0.2
|Михель Фалько
|1
|0.2
|Livan Burcu
|1
|0.2
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|3
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнака Силас
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Эбер Даниэль
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2
Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Результаты матчей
Кёльн
Магдебург
Точный счет
1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (2)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3