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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Петролул Плоешти
0:0
Конец матча
Оцелул Галац
0'
33' Желтая карточка
Джурич Василие
57' Желтая карточка
Ламейра Жоао
90' Желтая карточка
Jonathan Cisse
90'+6
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
6
Юрю
Томми
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
22
Томашевич
Йосип
III
66
Ламейра
Жоао
31
Живулич
Диего
30
Yuri
Cisotti
7
Фредерик
9
Stipe
Juric
33
Джурич
Василие
Петролул Плоешти
Оцелул Галац

История личных встреч

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
0:3
ДА
3:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
72

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 0.14
Бериша Альбин 1 0.14
Тичу Валентин Константин 1 0.14
Mihnea Radulescu 1 0.14
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.5
Stipe Juric 2 0.33
Yuri Cisotti 1 0.17
Alexandru Pop 1 0.17
Фредерик 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Папп Пол 1 0
Рикардинью XI 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Желев Милен 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
5.
Динамо Бухарест
 6 2 3 1 14 - 9 9
6.
Сепси
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Рапид Бухарест
 2:0 7 1 5 1 9 - 8 8
8.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Политехника Яссы
 0:2 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Политехника Яссы
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 2:0 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Рапид Бухарест
 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 0:2 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
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