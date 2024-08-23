Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tidiane Keita не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Хорошую попытку сделал Alexandru Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

Tidiane Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Денис Раду возвращается на поле.

40' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Денис Раду получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Денис Раду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Джурич Василие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Грозав Георге-Теодор

33' Джурич Василие получает желтую карточку за нырок

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Папп Пол нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

31' Денис Раду не смог попасть в створ ударом издали

31' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Ханка Серджу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Стипе Юрич выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Шанс! Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Juri Cisotti . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Живулич Диего наказан за толчок Tidiane Keita

11' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Джурич Василие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.