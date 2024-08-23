Тур: 7. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаДжурич Василие
57' Желтая карточкаЛамейра Жоао
90' Желтая карточкаJonathan Cisse
90'+6
Ход матча
33'
57'
73'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
27
David
Maftei
66
Ламейра
Жоао
30
Yuri
Cisotti
7
Фредерик
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
10 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Raul Bucur
-
71 David Ilie
-
36 Alin Botogan
-
30 Ioan Tolea
-
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Andrei Rus
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.15
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
72
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|0.14
|Бериша Альбин
|1
|0.14
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.14
|Mihnea Radulescu
|1
|0.14
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.5
|Stipe Juric
|2
|0.33
|Yuri Cisotti
|1
|0.17
|Alexandru Pop
|1
|0.17
|Фредерик
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Желев Милен
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Nikola Stevanovic
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|14 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|2:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|2:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3