Тур: 7. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: George Gaman
0:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
44' ГолПашкану Александру
45' Желтая карточкаПапо Джейсон
45' Желтая карточкаБраун Кристофер
0:2
53' ГолПоп Рареш
Ход матча
44'
45'
45'
53'
0:2
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
55
Поп
Рареш
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
-
27 Rares Ispas
-
-
-
99 Tailson
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.43
|Alin Roman II
|1
|0.14
|Самайоа Николас
|1
|0.14
|Тодороски Тодор
|0
|0
|Andrei Gheorghita
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.29
|Хасани Флорент
|1
|0.14
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.14
|Браун Кристофер
|1
|0.14
|Блажек Филип
|1
|0.14
|Пашкану Александру
|1
|0.14
|Папо Джейсон
|1
|0.14
|Поп Рареш
|1
|0.14
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Anthony da Silva III
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Самайоа Николас
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Andrei Gheorghita
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Результаты матчей
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|14 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|2:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|10.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|2:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3