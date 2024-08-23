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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Политехника Яссы
0:2
Второй тайм: 60'
Рапид Бухарест
0'
0:1
44' Гол
Пашкану Александру
45' Желтая карточка
Папо Джейсон
45' Желтая карточка
Браун Кристофер
0:2
53' Гол
Поп Рареш

Ход матча

44'
0:1
Пашкану Александру
(Петрила Клаудиу)
45'
 
Папо Джейсон
45'
 
Браун Кристофер
46'
Stefan Stefanovici
Andrei Gheorghita
 
53'
0:2
Поп Рареш
(Luka Gojkovic)
55'
 
Cristian Ignat
Сэпунару Кристиан
59'
Teixeira Goncalo
Атанаскоски Давид
 
60'
Роберт Мишкович
Гуэ Самюэль
 
60'
Tailson
Георге Валентин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Рапид Бухарест
8.64
4.50
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3.65
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
80
Andrei
Gheorghita
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
10
Alin
Roman
II
33
Атанаскоски
Давид
22
Камбери
Флориан
11
Георге
Валентин
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
22
Сэпунару
Кристиан
5
Пашкану
Александру
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
28
Luka
Gojkovic
55
Поп
Рареш
96
Папо
Джейсон
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
Политехника Яссы
Рапид Бухарест

История личных встреч

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
3:2
ДА
2:1
ДА
4:1
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
0:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.43
Alin Roman II 1 0.14
Самайоа Николас 1 0.14
Тодороски Тодор 0 0
Andrei Gheorghita 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.29
Хасани Флорент 1 0.14
Рахмани Альбион 1 (1) 0.14
Браун Кристофер 1 0.14
Блажек Филип 1 0.14
Пашкану Александру 1 0.14
Папо Джейсон 1 0.14
Поп Рареш 1 0.14
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Самайоа Николас 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Andrei Gheorghita 1 0
Luca Mihai 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Браун Кристофер 1 0
Маня Кристьян 1 0
Блажек Филип 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4

Результаты матчей

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
5.
Динамо Бухарест
 6 2 3 1 14 - 9 9
6.
Сепси
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Рапид Бухарест
 2:0 7 1 5 1 9 - 8 8
8.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
10.
Политехника Яссы
 0:2 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Политехника Яссы
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 2:0 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Рапид Бухарест
 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 0:2 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
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