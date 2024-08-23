Тур: 7. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: George Gaman
1:2
Конец матча
0'
0:1
44' ГолПашкану Александру
45' Желтая карточкаПапо Джейсон
45' Желтая карточкаБраун Кристофер
0:2
53' ГолПоп Рареш
62' Желтая карточкаБордеяну Михай
71' Желтая карточкаAnthony da Silva III
1:2
78' ГолTeixeira Goncalo
82' Желтая карточкаMarius Sumudica
86' Желтая карточкаCristian Ignat
90' Желтая карточкаСамайоа Николас
90' Желтая карточкаЯмбор Тимотей
90'+7
Ход матча
44'
45'
45'
53'
0:2
62'
78'
82'
86'
90'
90'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
55
Поп
Рареш
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
-
27 Rares Ispas
-
-
-
99 Tailson
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.43
|Alin Roman II
|1
|0.14
|Самайоа Николас
|1
|0.14
|Teixeira Goncalo
|1
|0.14
|Камбери Флориан
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
|Andrei Gheorghita
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.29
|Хасани Флорент
|1
|0.14
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.14
|Браун Кристофер
|1
|0.14
|Блажек Филип
|1
|0.14
|Пашкану Александру
|1
|0.14
|Папо Джейсон
|1
|0.14
|Поп Рареш
|1
|0.14
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Andrei Gheorghita
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Результаты матчей
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
34
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3