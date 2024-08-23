Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тайлсон не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Браун Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Джейсон Папо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Безумный фол. Джейсон Папо грубо играет против соперника. Пострадал Клаудиу Морейра Сильва

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Георге Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

39' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Andrei Gheorghita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

31' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Luka Gojkovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Соарес Гильерме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Георге Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Георге Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Luka Gojkovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рапид Бухарест

8' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Alin Roman . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре