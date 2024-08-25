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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Robert Avram
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 22'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Ботошани
1.83
4.10
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Все Коэффициенты
21
Попа
Михай
23
Якоб
Флавиус
3
Абейд
Али
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
88
Джокович
Дамьян
11
Паун-Александру
Константин
96
Нкололо
Бени
98
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
1
Кукич
Лука
5
Матрикарди
Патрисио
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
2
Саломон
Алехандро
8
Флореску
Эдуард
83
Aldair
Ferreira
30
Цигэнашу
Александр
80
Фюлёп
Лоран
9
Enzo
Lopez
7
Бодиштяну
Штефан
ЧФР Клуж
Ботошани

История личных встреч

ЧФР Клуж
Ботошани

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.07

Среднее время на гол

40
84

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.53

Среднее время на гол

70
168

Всего голов

51
23

Голов в среднем за матч

1.76
0.79

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

51
113

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.33
Паун-Александру Константин 2 0.33
Михаэль Петер 2 0.33
Мунтяну Луис 2 0.33
Тахцидис Панайотис 1 0.17
Дяк Чиприан 1 (1) 0.17
Нкололо Бени 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.17
Adams Friday 1 0.17
Шерони Алин 1 0.17
Садику Рияд 1 0.17
Майлат Себастьян 1 0.17
Капроф Хуан 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 3 1
Дан Петреску 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Adams Friday 0 1
Пап Эдуард 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Ботошани
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0
Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Ботошани

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
6.
ЧФР Клуж
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
7.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
10.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Ботошани
 0:0 6 2 1 3 5 - 6 7
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
ЧФР Клуж
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
4.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Ботошани
 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Весь список
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    1.83
    4.10
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