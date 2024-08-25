Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Robert Avram
0'
Владение мячом
21
Попа
Михай
23
Якоб
Флавиус
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
96
Нкололо
Бени
98
Мунтяну
Луис
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Нкололо БениНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Laurentiu Rus
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
-
21 Chapi Romano
-
12 Adams Friday
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
ЧФР Клуж
Ботошани
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.07
Среднее время на гол
40
84
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.53
Среднее время на гол
70
168
Всего голов
51
23
Голов в среднем за матч
1.76
0.79
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
51
113
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.33
|Паун-Александру Константин
|2
|0.33
|Михаэль Петер
|2
|0.33
|Мунтяну Луис
|2
|0.33
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.17
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.17
|Нкололо Бени
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.17
|Adams Friday
|1
|0.17
|Шерони Алин
|1
|0.17
|Садику Рияд
|1
|0.17
|Майлат Себастьян
|1
|0.17
|Капроф Хуан
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|3
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Ботошани
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0
Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Ботошани
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|5.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3