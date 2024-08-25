Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем

89' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

86' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

86' Г О О О О Л - Robert Filip забивает с правой ноги!

86' Михай Попа из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Мохаммед Камара уходит с поля и его заменяет Меритон Кореница

85' Тактическая замена. Джокович Дамьян уходит с поля и его заменяет Robert Filip

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Луи Мунтяну решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

76' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ох, нехорошо это выглядит. Болгадо Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Болгадо Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фантастический гол, где все сам сделал Джокович Дамьян

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

68' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Нкололо Бени навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Нкололо Бени бьет со штрафного в створ, но Luka Kukic держит все под контролем

65' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

63' Удар от ворот произведет Ботошани

63' Оооо... вот это был удар! Мохаммед Камара должен был забить с этой позиции.

63' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Луи Мунтяну делает важнейший сейв!

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Нкололо Бени навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем

58' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем

56' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Мохаммед Камара создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж в офсайде

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Болгадо Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.