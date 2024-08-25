Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

53' Команда ФКСБ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ФКСБ , будет отменен из-за фола.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

49' Дава Джойским создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Нгезана Сиябонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

40' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

38' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

34' Удар от ворот произведет Германнштадт

33' Нгезана Сиябонга наказан за толчок Catalin Cabuz

33' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Пантя Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ликсандру Михай пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

29' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

29' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Германнштадт

29' Ликсандру Михай из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Мурджа Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Германнштадт

25' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

25' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

23' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Нгезана Сиябонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Мурджа Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ionut Stoica нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Германнштадт , отменен.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

12' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' Оооо... вот это был удар! Попа Даньел должен был забить с этой позиции.

10' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет ФКСБ

8' Ciprian Biceanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Германнштадт начинает с центра поля

1' Судья начинает матч