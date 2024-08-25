Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

93' Удар от ворот произведет Германнштадт

92' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

92' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Балута Александр нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

92' Попеску Октавиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Хорошую попытку сделал Эджума Малком . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Германнштадт

89' Дава Джойским не смог попасть в створ ударом издали

89' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет ФКСБ

88' Дякону Роналдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

87' Удар от ворот произведет Германнштадт

86' Эджума Малком оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Удар от ворот произведет ФКСБ

85' Матч возобновлен

84' Мурджа Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Дава Джойским совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Удар от ворот произведет ФКСБ

82' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Германнштадт

80' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

80' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Германнштадт

78' Мурджа Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

76' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

76' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

76' Дава Джойским нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

75' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Cristian Negut наказан за толчок Попеску Октавиан

74' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет ФКСБ

69' Стойка Янис не смог попасть в створ ударом издали

69' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Германнштадт

67' Cristian Negut наказан за толчок Крецу Валентин

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Тактическая замена. Кицу Аурелиан уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Германнштадт

63' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Тэнасе Флорин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Иванов Антоний получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Балута Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

60' Иванов Антоний на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 8728 болельщиков

59' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

59' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

57' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Г О О О О Л - Мурджа Алессандро левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

56' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Германнштадт

54' Удар от ворот произведет Германнштадт

53' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Попеску Октавиан