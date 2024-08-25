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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8728 Главный судья: Flueran Nicusor
Германнштадт
2:0
Конец матча
ФКСБ
0'
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Балауре Сильвиу
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Нгезана Сиябонга
1:0
56' Гол
Мурджа Алессандро
83' Желтая карточка
Дава Джойским
2:0
90' Гол
Дякону Роналдо
90'+8
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
16
Ликсандру
Михай
18
Эджума
Малком
15
Штефэнеску
Мариус
25
Балута
Александр
19
Попа
Даньел
7
Тэнасе
Флорин
Германнштадт
ФКСБ

История личных встреч

Германнштадт
ФКСБ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
0:1
С
2:2
ЛI
0:0
ЛI
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
3:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.43
Дякону Роналдо 1 0.14
Стойка Янис 1 0.14
Бейян Флориан 1 0.14
Petru Dragos 1 0.14
Негуц Кристиан 1 (1) 0.14
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.5
Штефэнеску Мариус 1 0.17
Муси Александру Мариан 1 0.17
Ликсандру Михай 1 0.17
Шут Адриан 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Шут Адриан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Олару Дариус 0 1
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
4
Германнштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1
ФКСБ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2
Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2

Результаты матчей

Германнштадт
ФКСБ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
7.
Германнштадт
 7 2 2 3 8 - 9 8
8.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
11.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Германнштадт
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Весь список
  • 96'
    Балута Александр выиграл воздушное противоборство у Бейян Флориан.
  • 96'
    Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Германнштадт: 33%, ФКСБ: 67%.
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