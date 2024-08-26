Тур: 7. Стадион: Stadionul Municipal, Buzau. Главный судья: Horia Mladinovici
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФеррарессо Диего
0:1
27' ПенальтиНистор Дан
33' Желтая карточкаПопеску Овидиу
0:2
43' ГолТьям Мамаду
45' Желтая карточкаАхматов Расамбек
62' Желтая карточкаГертмонас Эдвинас
64' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
77' Желтая карточкаМасоэро Лукас Габриэль
90'+4
Ход матча
20'
27'
0:1
33'
43'
0:2
45'
64'
Владение мячом
88
Георге
Ион
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Matei Moraru
-
21 Sfait Mario
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Глория Бузау
Университатя Клуж
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.29
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.29
|Тескан Драгош
|1
|0.14
|Daniel Benzar
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|4 (4)
|0.57
|Vladislav Blanuta
|4
|0.57
|Тьям Мамаду
|2
|0.29
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.14
|Попеску Овидиу
|1
|0.14
|Бик Овидиу
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
Карточки
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
Глория Бузау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Глория Бузау
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
6
Глория Бузау
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Университатя Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2
Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Результаты матчей
Глория Бузау
Университатя Клуж
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Глория Бузау
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
43
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2