Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Чанаджия Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Ахматов Расамбек получил желтую карточку от судьи

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

38' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Матуш Рикарду нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

33' Попеску Овидиу получил желтую карточку от судьи

33' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Команда Университатя Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О О Л - Нистор Дан из команды Университатя Клуж забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alexandru Greab прыгнул не в ту сторону.

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Университатя Клуж пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Клуж

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Тавареш Давид пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

20' Феррарессо Диего получил желтую карточку от судьи

19' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ишфан Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Бик Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ахматов Расамбек пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

2' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч