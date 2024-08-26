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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Глория Бузау
0:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
20' Желтая карточка
Феррарессо Диего
0:1
27' Пенальти
Нистор Дан
33' Желтая карточка
Попеску Овидиу
0:2
43' Гол
Тьям Мамаду
45' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
62' Желтая карточка
Гертмонас Эдвинас
64' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
77' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
90'+4
12
Греаб
Александру
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
13
Григоре
Драгош
99
Cosmin
Stefan
Gladun
20
Тавареш
Давид
27
Чанаджия
Дарио
66
Ахматов
Расамбек
88
Георге
Ион
9
Матуш
Рикарду
30
Ишфан
Александру
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
77
Vladislav
Blanuta
Глория Бузау
Университатя Клуж

История личных встреч

Глория Бузау
Университатя Клуж

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛI
0:1
ЛI
2:1
ЛI
2:2
ЛI
0:2
ДА
1:2
ДА
3:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.29
Будеску Константин 2 (1) 0.29
Тескан Драгош 1 0.14
Daniel Benzar 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 4 (4) 0.57
Vladislav Blanuta 4 0.57
Тьям Мамаду 2 0.29
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.14
Попеску Овидиу 1 0.14
Бик Овидиу 0 0
Раца Вадим 0 0

Карточки

Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Раца Вадим 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

Глория Бузау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Глория Бузау
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
6
Глория Бузау
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Университатя Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
25%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Глория Бузау
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2
Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2

Результаты матчей

Глория Бузау
Университатя Клуж

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Глория Бузау
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
7.
Германнштадт
 7 2 2 3 8 - 9 8
8.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
11.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Германнштадт
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Весь список
  • 92'
    Митря Богдан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Митря Богдан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Dorinel Oancea нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Университатя Клуж
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