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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
УТА Арад
1:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
1:0
23' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
63' Желтая карточка
Бэлаша Михай
67' Желтая карточка
Омонди Эрик
76' Желтая карточка
Дикан Виктор
82' Желтая карточка
Грамени Константин
90' Желтая карточка
Kouya Mabea
1:1
90' Гол
Дикан Виктор
90'+7
1
Robert
Dimitrie
Popa
25
Цука
Рави
15
Конте
Ибраима
6
Пулоло
Флоран
29
Триф
Разван
19
Костаче
Ионуц
97
Хрездац
Денис
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
24
Омонди
Эрик
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
14
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
9
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
УТА Арад
Фарул Констанца

История личных встреч

УТА Арад
Фарул Констанца

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ЛI
1:0
ЛI
1:1
ЛI
4:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.8

Среднее время на гол

105
112

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
154

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.14
Костаче Ионуц 1 0.14
Бенга Александру 1 0.14
Эзекиль Имох 1 0.14
Кымпану Георге 1 0.14
Педру Жоау II 1 (1) 0.14
Фабри Андрей 0 0
Цука Рави 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.43
Григорян Нарек 2 0.29
Янку Габриэль 1 0.14
Вынэ Йонуц 1 0.14
Дикан Виктор 1 0.14
Ганя Кристиан 0 0
Алибек Денис 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Михай Кристиан 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Цука Рави 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 2 0
Грамени Константин 2 0
Дикан Виктор 2 0
Янку Габриэль 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Георге Хаджи 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
5
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1

Результаты матчей

УТА Арад
Фарул Констанца

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
7.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Германнштадт
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Германнштадт
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
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