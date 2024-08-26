Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

86' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Цука Рави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Грамени Константин получает желтую карточку за нырок

80' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Нарек Григорян уходит с поля и его заменяет Alexandru Stoian

79' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Дикан Виктор получил желтую карточку от судьи

75' Попеску Михай нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Омонди Эрик получил желтую карточку от судьи

66' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Бэлаша Михай получает желтую карточку за толчок соперника.

60' Грамени Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Маринс Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Хрездац Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Хрездац Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ганя Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Конте Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Конте Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.