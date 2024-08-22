Тур: 7.
История личных встреч
Шинник
Алания
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
63
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.17
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|2
|0.33
|Гаглоев Тарас
|2
|0.33
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косогоров Артемий
|2
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|2
|1
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Татаев Алексей
|1
|0
|Тарба Заур
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Шинник
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2
Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0
Алания
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2
Результаты матчей
Шинник
Алания
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шинник
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|2
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
Прогнозы на матч Шинник - Алания
Исход игры
Шинник
17% (9)
Ничья
45.3% (24)
Алания
37.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (14)
Меньше
70.83% (34)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
1:2 Алания
17% (9)
0:1 Алания
15.1% (8)
2:1 Шинник
7.5% (4)
1:0 Шинник
7.5% (4)
0:0 Ничья
5.7% (3)
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