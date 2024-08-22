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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Шинник
 
Позже
Алания
Прогнозы 53
Шинник 17% (9)
X 45.3% (24)
Алания 37.7% (20)
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Шинник
Ничья
Алания
3.25
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История личных встреч

Шинник
Алания

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
63

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.17
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 2 0.33
Гаглоев Тарас 2 0.33

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косогоров Артемий 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Малахов Артём 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 2 1
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Долгов Павел 1 0
Татаев Алексей 1 0
Тарба Заур 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Шинник
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2
Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0
Алания
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2

Результаты матчей

Шинник
Алания

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шинник
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
16.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 53
    Шинник 17% (9)
    X 45.3% (24)
    Алания 37.7% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Алания
    3.25
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    Прогнозы на матч Шинник - Алания

    Исход игры
    Шинник
    17% (9)
    Ничья
    45.3% (24)
    Алания
    37.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (14)
    Меньше
    70.83% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:2 Алания
    17% (9)
    0:1 Алания
    15.1% (8)
    2:1 Шинник
    7.5% (4)
    1:0 Шинник
    7.5% (4)
    0:0 Ничья
    5.7% (3)
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