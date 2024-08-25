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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
ГКС Катовице
1:1
Перерыв
Ягеллония Белосток
0'
1:0
2' Гол
Adrian Blad
1:1
18' Гол
Пюлюлю Афимико

Ход матча

2'
Adrian Blad
(Новак Бартош)
1:0
18'
1:1
Пюлюлю Афимико
22'
Васьелевски Марцин
Червински Алан
 
Лучшие коэффициенты
ГКС Катовице
Ничья
Ягеллония Белосток
3.45
3.97
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4.27
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Все Коэффициенты
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
27
Новак
Бартош
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
4
Халити
Йетмир
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
8
Нене
III
14
Кубицки
Ярослав
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
ГКС Катовице
3-4-3
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

ГКС Катовице
Ягеллония Белосток

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.33
Adrian Blad 1 0.17
Мажец Матеуш 1 0.17
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.17
Новак Бартош 0 0
Ковальчик Матеуш 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.6
Диаби Мохамед 2 0.4
Пюлюлю Афимико 2 0.4
Имас Хесус 1 0.2
Виллар Мики 1 0.2
Нене III 1 0.2
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галан Борха 1 0
Зреляк Адам 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Slawomir Abramowicz 2 0
Диаби Мохамед 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4
ГКС Катовице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1
ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3

Результаты матчей

ГКС Катовице
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
3.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Ягеллония Белосток
 1:1 5 3 1 1 10 - 7 10
9.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
12.
ГКС Катовице
 1:1 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 1:1 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
ГКС Катовице
 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ГКС Катовице
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ягеллония Белосток
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 22'
    Червински Алан уходит с поля. Васьелевски Марцин выходит вместо него
  • 18'
    Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
  • 2'
    Новак Бартош сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Адриан Блад бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Ягеллония Белосток.
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ГКС Катовице
Ничья
Ягеллония Белосток
3.45
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ГКС Катовице
Ягеллония Белосток
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