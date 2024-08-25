Тур: 6. Стадион: ГКС Катовице. Главный судья: Стефански Даниэль
1:1
Перерыв
Ход матча
2'
1:0
18'
1:1
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
27
Новак
Бартош
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
ГКС Катовице
Ягеллония Белосток
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.33
|Adrian Blad
|1
|0.17
|Мажец Матеуш
|1
|0.17
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.17
|Новак Бартош
|0
|0
|Ковальчик Матеуш
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.6
|Диаби Мохамед
|2
|0.4
|Пюлюлю Афимико
|2
|0.4
|Имас Хесус
|1
|0.2
|Виллар Мики
|1
|0.2
|Нене III
|1
|0.2
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галан Борха
|1
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Диаби Мохамед
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
4
ГКС Катовице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1
ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Результаты матчей
ГКС Катовице
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3