Тур: 8. Стадион: Арена Люблин. Зрители: 12497 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаВойтушек Норберт
43' Желтая карточкаMbaye Ndiaye
1:0
49' ГолChristopher Simon
84' Желтая карточкаАмброс Лукас
90'+6
Ход матча
21'
43'
49'
84'
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
27
Сала
Доминик
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
21 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Мотор Люблин
Гурник Забже
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.29
|Рудоль Себастьян
|1
|0.14
|Мраз Самуэл
|1
|0.14
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.14
|Christopher Simon
|1
|0.14
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.25
|Расак Дамиан
|2
|0.25
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.13
|Ольковски Павел
|1
|0.13
|Нашименту Филипе
|1
|0.13
|Санчес Мануэль
|1
|0.13
|Войтушек Норберт
|1
|0.13
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Mbaye Ndiaye
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
1
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1
Результаты матчей
Мотор Люблин
Гурник Забже
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
44
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3