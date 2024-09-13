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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 12497 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Мотор Люблин
1:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
21' Желтая карточка
Войтушек Норберт
43' Желтая карточка
Mbaye Ndiaye
1:0
49' Гол
Christopher Simon
84' Желтая карточка
Амброс Лукас
90'+6
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
39
Бартош
Марек
Кристиан
21
Рудоль
Себастьян
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
25
Шромник
Михал
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
11
Taofeek
Ismaheel
10
Подольски
Лукас
15
Войтушек
Норберт
7
Захович
Лука
Мотор Люблин
4-3-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Гурник Забже

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.29
Рудоль Себастьян 1 0.14
Мраз Самуэл 1 0.14
Mbaye Ndiaye 1 0.14
Christopher Simon 1 0.14
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.25
Расак Дамиан 2 0.25
Taofeek Ismaheel 1 0.13
Ольковски Павел 1 0.13
Нашименту Филипе 1 0.13
Санчес Мануэль 1 0.13
Войтушек Норберт 1 0.13
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Kamil Lukoszek 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Mbaye Ndiaye 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Filip Luberecki 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Расак Дамиан 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Амброс Лукас 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
1
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1

Результаты матчей

Мотор Люблин
Гурник Забже

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
14.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Mbaye Ndiaye получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Войтушек Норберт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мотор Люблин 1:0 Гурник Забже онлайн

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