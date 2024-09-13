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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 6756 Главный судья: Рачковски Павел
ГКС Катовице
2:2
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
0:1
13' Гол
Рондич Имад
15' Желтая карточка
Козловский Самуэл
28' Желтая карточка
Фернандес Хуан III
31' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
1:1
38' Гол
Oskar Repka
2:1
42' Гол
Васьелевски Марцин
83' Желтая карточка
Червински Алан
85' Желтая карточка
Хамулич Саид
2:2
90' Гол
Jakub Lukowski
90'+5
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
27
Новак
Бартош
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
8
Гонг
Хилари
9
Рондич
Имад
77
Сыпек
Якуб
ГКС Катовице
3-4-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

ГКС Катовице
Видзев Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
0:2
ПД
3:1
ВД
1:1
ВД
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.25
Oskar Repka 2 0.25
Adrian Blad 1 0.13
Ковальчик Матеуш 1 0.13
Мажец Матеуш 1 0.13
Васьелевски Марцин 1 0.13
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.13
Новак Бартош 0 0
Галан Борха 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 3 (1) 0.38
Jakub Lukowski 3 0.38
Альварес Франциско 3 0.38
Жиро Матеуш 1 0.13
Сыпек Якуб 1 0.13
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Керк Себастьян 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
ГКС Катовице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
ГКС Катовице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
5
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0

Результаты матчей

ГКС Катовице
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
14.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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